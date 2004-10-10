همكاري هاي ايران با روماني در بخش تعاون گسترش مي يابد

وزير تعاون به منظور يافتن راههاي توسعه همكاري و گسترش مناسبات در بخش تعاون با كشور روماني، به اين كشور سفر كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، علي صوفي بنابر دعوت ايلي ساربو وزير جهاد كشاورزي روماني در راس هياتي از بخش تعاون به اين كشور عازم شدند.

بنابراين گزارش، وزير تعاون در اين سفر قصد دارد در جهت گسترش همكاري و مناسبات بخش تعاون در زمينه هاي متعدد كشاورزي، صنايع كوچك، فن آوري در عرصه كشاورزي، صادرات و واردات محصولات كشاورزي و برگزاري نمايشگاهها، تخصصي تعاون تفاهم نامه همكاري امضا كند.