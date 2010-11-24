به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه تئاتر شهر از هفته آینده پذیرای چند اثر نمایشی جدید می‌شود. سالن چهارسوی مجموعه میزبان جدیدترین اثر محمود استادمحمد با عنوان "کافه مک ادم" می‌شود. این نمایش به موضوع مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور می‌پردازد.



فرزین صابونی، خسرو شهراز، رضا مولایی، مهدی صباغی، یعقوب صباحی، هدا ناصح، ژاله شعاری، رویا دعوتی، شیرین اسماعیلی، زهیر یاری، آرش فلاحت پیشه و شهروز دل‌افکار بازیگران نمایش "کافه مک ادم" هستند. مهسا دهقانی‌پور دستیار کارگردان و علی‌اصغر دشتی طراح صحنه این اثر نمایشی هستند.



سالن سایه مجموعه تئاتر شهر هم میزبان "آنفولانزای خوکی" به کارگردانی نیما دهقان می‌شود. این نمایش درباره بیماری آنفولانزای نوع A است و روایتگر زندگی پزشکی که روی این بیماری کار می‌کند. اما وقتی متوجه می‌شود که خانواده و اطرافیانش گرفتار این بیماری شده‌اند آزمایشات خود را رها می‌کند و از این‌جاست که داستان جدید نمایش آغاز می‌شود.



نیما رئیسی، فرزین صابونی، افسانه ماهیان، الهام کردا و جواد فولادی از جمله بازیگران نمایش "آنفولانزای خوکی" نوشته مهرداد رایانی مخصوص هستند.



سالن قشقایی هم بعد از پایان اجراهای نمایش "کسوف" نوشته و کارگردانی ایوب آقاخانی میزبان دو نمایش از یاسر خاسب و فرشاد منظوفی‌نیا می‌شود که از آثار جشنواره تئاتر حقیقت هستند و هر کدام به مدت 10 تا 15 اجرا خواهند داشت.



کارگاه نمایش مجموعه نیز پذیرای نمایش "شمشیرهای ژنرال" به کارگردانی مسعود موسوی می‌شود. این نمایش درباره گروهی 12 نفره در زمان جنگ جهانی دوم است که با خیانت یکی از اعضا متلاشی می‌شود و 10 نفر از این جمع تیرباران می‌شوند.



محمد ربانی‌پور، پرستو کرمی، ملودی آرام، حسن بابایی، ریحانه سلامت و مسعود موسوی بازیگران این نمایش هستند.



نمایش "رستم و اسفندیار" نوشته و کارگردانی پری صابری نیز همچنان در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به اجرای خود ادامه می‌دهد.