دفاتر نخبگان در تمامی استانها طی سال جاری راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، داوود طالبی صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح رسمی دفتربنیاد نخبگان خراسان جنوبی، اظهارداشت: استان خراسان جنوبی نهمین استانی است که تاکنون دفتر بنیاد نخبگان آن به بهره‌ برداری می‌ رسد.

وی با اشاره به اینکه قبل از سال 89 تنها پنج دفتر در استان‌های آذربایجان شرقی، اصفهان، فارس، یزد و قزوین به بهره‌ برداری رسیده بود، بیان داشت: از در ششم مهرماه سال جاری 12 استان دیگر نیز به طور همزمان از طریق ویدئوکنفرانس با دستور رئیس جمهور افتتاح شدند.

طالبی تصریح کرد: از تعداد 19 دفتر در دست احداث، استان خراسان جنوبی نهمین استانی است که دفتر بنیاد نخبگان آن امروز به طور رسمی افتتاح می‌ شود.

معاون توسعه مدیریت و امور استان‌های بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه در حال حاضر دو استان خراسان رضوی و بوشهر نیز قرارداد ساختمان آن به امضا رسیده است، گفت: تا پایان سال جاری تمامی دفاتر استانی راه‌اندازی خواهد شد.