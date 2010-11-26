انسان دوباره به ماه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید دولت اوباما آرزوهای ناسا را برای بازگشت انسان به ماه از بین برده است، اما برای آنهایی که در حال توسعه دادن فناوری های مختلفی هستند که می توانند روزی انسان را به اعماق فضا ببرند، ماه بسیار ارزشمندتر از چیزی است که بتوانند از آن چشم پوشی کنند.

موسسه لاکهید مارتین قصد دارد با اجرای ماموریتی به نام L2- Farside Mission بخشی از آرزوهای ناسا را عملی کرده و با کمک فضاپیمای اوریون، به بخش تاریک و ناشناخته ماه فضانورد ارسال کند.

به گفته لاکهید مارتین در این ماموریت چندین هدف دنبال می شوند که مهمترین آنها مطالعه بر روی ساختارهای زمینی بخشهای نادیده ماه با استفاده از روباتهای خودکار است هدف دیگر این ماموریت آزمودن فناوری ها و مهارتهایی است که برای آغاز ماموریتی سرنشین دار به سوی یک اخترواره و یا مریخ مورد نیاز هستند.

ایده اصلی قرار گرفتن اوریون در نقطه لاگرانژی L2 است که در حدود 64 هزار کیلومتر از بخش تاریک ماه فاصله دارد، جایی که ترکیب گرانش ماه و زمین به فضاپیما امکان می دهد همگام با ماه در فضا شناور بماند از این نقطه فضانوردان می توانند آزمایشهای از راه دور متعددی را به منظور نمونه برداری از سنگها و خاک ماه و همچنین اکتشاف حفره "ایتکن" در قطب جنوبی ماه عملی کنند.

از سوی دیگر این ماموریت بستری مناسب برای آزمودن کارایی های کپسول اوریون و توانایی های فضانوردان نیز خواهد بود زیرا میزان پایداری و مقاومت فضاپیما و سرنشینان آن طی ماموریتی چندین ماهه مورد آزمایش قرار خواهد گرفت تا امکان اجرای سفرهای طولانی مدت تر به سوی اخترواره ها یا مریخ مورد بررسی قرار گیرد.

همچنین این ماموریت امکان اجرای بازگشت پرسرعت از اعماق فضا را برای ناسا و لاکهید به وجود خواهد آورد، عملیاتی که برای بازگشت از سفرهای طولانی فضایی ضروری بوده و سرعت در آن 50 بار بیشتر از سرعت بازگشت از مدار پایینی زمین خواهد بود.

در نهایت فضانوردانی که به این ماموریت خواهند رفت، سفری 15 درصد طولانی تر از فضانوردانی خواهند داشت که به ماموریتهای آپولو رفته اند و سه برابر طولانی تر از آنها در فضا اقامت خواهند داشت در واقع این ماموریت قدمی جدید در مسیر اثبات توانایی های انسان و فناوری های فضایی اش خواهد بود تا بداند به مرحله ای رسیده که می تواند به دوردستهای فضا سفر کند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، لاکهید برای اجرای این ماموریت و دست یافتن به نقطه لاگرانژی به کمک ناسا و تجهیزات پرتاب سنگین فضاپیما نیاز خواهد داشت و از آنجایی که ناسا هنوز به این تجهیزات دست پیدا نکرده است، لاکهید مارتین تاریخ احتمالی اجرای این ماموریت را سال 2016 اعلام کرده است.