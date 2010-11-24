به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر پایگاه اطلاعرسانی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بخشهای مختلف این ویژهنامه از واقعه غدیر در یک نگاه، غدیر در قرآن و عترت، اسناد غدیر و واقعه غدیر و اهمیت آن به عنوان بخشهایی از این ویژهنامه یاد کرد.
محمدتقی جلیلی با بیان اینکه متن حدیث غدیر در بخش دیگری از این ویژهنامه ذکر شده است، اضافه کرد: در ویژهنامه عید غدیر خم علاوه بر این، شرح خطبه غدیر آمده است و بخشی از اسناد آن مورد اشاره قرار گرفته است.
مدیر پایگاه اطلاعرسانی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران اظهار داشت: در این ویژهنامه مباحث دیگری با عناوین بیست و سه روز با غدیر، آداب غدیر از نگاه روایات، اهل سنت و واقعه غدیر، چهل حدیث غدیر، حضور بانوان در نقل حدیث غدیر و بخشی از فضائل حضرت علی(ع) ذکر شده است.
وی با اشاره به جایگاه سیاسی حدیث غدیر اظهار داشت: با توجه به اهمیت این واقعه در نظام سیاسی اسلام، مباحثی با عنوان تبیین نظام سیاسی اسلام در غدیر و غدیر و فلسفه سیاسی اسلام در ویژهنامه عید غدیر منتشر شده است.
جلیلی با اشاره به مطرح شدن شبهاتی در ارتباط با واقعه غدیر ادامه داد: مجموعهای از پرسشها و پاسخها به منظور پاسخ دادن به این شبهات در ویژهنامه عید غدیر گنجانده شده است.
وی گفت: در این ویژهنامه فایل صوتی برخی جشنهای عید غدیر نیز گنجانده شده است.
مدیر پایگاه اطلاعرسانی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران با اشاره به بخشی از این ویژهنامه که به ذکر اهمیت واقعه غدیر در نظام سیاسی اسلام اختصاص دارد، افزود: شیعیان، که به عصمت اعتقاد دارند، با عصمت ائمه خود، گناهان بزرگ ستمکاران و فرمانروایان را مورد حمله قرار میدادند و ائمه خود را به عنوان نمونه تمامعیار عصمت و پاکدامنی در برابر آنان میگذاشتند.
وی خاطرنشان کرد: این ویژهنامه در پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران به نشانی www.whc.ir در دسترس قرار گرفته است.
قم - خبرگزاری مهر: در آستانه عید غدیر، ویژهنامه غدیر خم در پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیر پایگاه اطلاعرسانی مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بخشهای مختلف این ویژهنامه از واقعه غدیر در یک نگاه، غدیر در قرآن و عترت، اسناد غدیر و واقعه غدیر و اهمیت آن به عنوان بخشهایی از این ویژهنامه یاد کرد.
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