30 میلیارد ریال قرارداد بین نخبگان و سرمایه گذاران منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نسرین سلطان خواه ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح دفتر بنیاد نخبگان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان در راستای حمایت های معنوی و مادی از نخبگان به وجود آمده است، اظهارداشت: ایجاد روحیه خودباوری و اتکا به نفس در مخترعین از اهداف مهم این بنیاد است.

وی به طبقه بندی مخترعین در این بنیاد اشاره کرد و بیان داشت: این امر به دلیل سهولت حمایت از مخترعان و شناساندن جایگاه آنها می باشد.

وی با اشاره به فلسفه وجودی بنیاد ملی نخبگان در فرمایشات مقام معظم رهبری، گفت: ایشان در همه دیدارهای خود با نخبگان و حتی دیدارهای عمومی، تاکید زیادی بر پیشرفت، عدم وابستگی، عزت، اقتدار و استقلال کشور دارند.

به گفته وی دستیابی به علم و فناوری موجب عزت و اقتدار کشور می شود و ما زمانی قادر به مقابله با سلطه گری های دشمنان هستیم که به ابزار علم و فناوری مجهز شویم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوربه برگزاری سومین جشنواره نواوری و شکوفایی در کشور اشاره کرد و تصریح کرد: این جشنواره در راستای شناسایی مخترعان و به نمایش گذاشتن آثار آنها و تجاری سازی اختراعات برگزار می شود.

سلطان خواه بیان کرد: هر کدام از مخترعین که طرح های آنها مورد تایید علمی قرار گیرد از یک تا 5 میلیون تومان مورد حمایت بنیاد قرار می گیرند که با ارتقاء اختراع خود می توانند از حمایت های بیشتری برخوردار باشند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امسال 20 درصد اعتبارات ابلاغی در اختیار دفتر بنیاد ملی نخبگان استان خراسان جنوبی قرار خواهد گرفت.