  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۵

نسرین سلطان خواه:

30 میلیارد ریال قرارداد بین نخبگان و سرمایه گذاران منعقد شد

30 میلیارد ریال قرارداد بین نخبگان و سرمایه گذاران منعقد شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: معاون علمی و فناوری رئیس جمهور از انعقاد قرارداد 30 میلیارد ریالی در بنیاد ملی نخبگان بین مخترعان و سرمایه گذاران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نسرین سلطان خواه ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح دفتر بنیاد نخبگان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بنیاد ملی نخبگان در راستای حمایت های معنوی و مادی از نخبگان به وجود آمده است، اظهارداشت: ایجاد روحیه خودباوری و اتکا به نفس در مخترعین از اهداف مهم این بنیاد است.

وی به طبقه بندی مخترعین در این بنیاد اشاره کرد و بیان داشت: این امر به دلیل سهولت حمایت از مخترعان و شناساندن جایگاه آنها می باشد.

وی با اشاره به فلسفه وجودی بنیاد ملی نخبگان در فرمایشات مقام معظم رهبری، گفت: ایشان در همه دیدارهای خود با نخبگان و حتی دیدارهای عمومی، تاکید زیادی بر پیشرفت، عدم وابستگی، عزت، اقتدار و استقلال کشور دارند.

به گفته وی دستیابی به علم و فناوری موجب عزت و اقتدار کشور می شود و ما زمانی قادر به مقابله با سلطه گری های دشمنان هستیم که به ابزار علم و فناوری مجهز شویم.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوربه برگزاری سومین جشنواره نواوری و شکوفایی در کشور اشاره کرد و تصریح کرد: این جشنواره در راستای شناسایی مخترعان و به نمایش گذاشتن آثار آنها و تجاری سازی اختراعات برگزار می شود.

سلطان خواه بیان کرد: هر کدام از مخترعین که طرح های آنها مورد تایید علمی قرار گیرد از یک تا 5 میلیون تومان مورد حمایت بنیاد قرار می گیرند که با ارتقاء اختراع خود می توانند از حمایت های بیشتری برخوردار باشند.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خاطرنشان کرد: امسال 20 درصد اعتبارات ابلاغی در اختیار دفتر بنیاد ملی نخبگان استان خراسان جنوبی قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 1197825

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها