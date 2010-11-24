صندوق مشترک سرمایه گذاری ایران و الجزایر تاسیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر مدیر کل دفتر روابط اقتصادی خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی وفنی ایران از تاسیس صندوق مشترک سرمایه گذاری و کمیته مشترک سرمایه گذاری توسط دو کشور ایران و الجزایر در پی امضای یادداشتهای تفاهم خبرداد.

صادق اکبری افزود: در اولین اجلاس کمیته عالی مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری دموکراتیک مردمی الجزایر که به میزبانی وزارت مسکن و شهرسازی کشورمان برگزار گردید، طرفین یادداشت تفاهمهای تاسیس صندوق مشترک سرمایه گذاری و کمیته مشترک سرمایه گذاری، در حضور محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور و احمد اویحیی نخست وزیر الجزایر و وزیران و مقامات دو کشور در نهاد ریاست جمهوری به امضاء رسید.

وی در ادامه تصریح کرد: براساس توافقات بعمل آمده سهم هر کدام از طرفین در تامین سرمایه صندوق به میزان 50 درصد بوده و صندوق می تواند در ایران هم شعبه داشته باشد و همچنین مقرر شده است که حداکثر ظرف مدت یک ماه کمیته فنی مشترک دو کشور به منظور اجرایی کردن تاسیس صندوق مشترک سرمایه گذاری ایرانی و الجزایری تشکیل شود.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: این صندوق به وسیله بانکهای تجاری و موسسات مالی ایجاد خواهد شد و هدف از تاسیس صندوق مشترک سرمایه گذاری بین دو کشور حمایت از پروژه های سرمایه گذاری، توسعه ای، اقتصادی و مشارکت در اجرای آنها و حمایت مالی از آنها بویژه در عرصه های صنعت، کشاورزی، ‌گردشگری، مسکن و عمرانی، نفت،‌ گاز و پتروشیمی و صنایع کوچک و متوسط در دو کشور است.

اکبری خرید و تملک سهام در پروژه های اقتصادی جاری یا جدید در دو کشور و تامین سرمایه صندوق توسط موسسات مالی و بانکهای تجاری دو کشور را از جمله مزایای دیگر این صندوق ذکر کرد.

مدیرکل دفتر روابط اقتصادی خارجی سازمان سرمایه گذاری با اشاره به موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری فیمابین دو کشور که در مردادماه 1387 در تهران به امضای مقامات طرفین رسیده است، هدف از امضای یادداشت تفاهم کمیته مشترک سرمایه گذاری را ارتقاء همکاری های سرمایه گذاری بین دو کشور از طریق تشکیل کمیته مشترکی تحت عنوان کمیته مشترک سرمایه گذاری ایران و الجزایر دانست.