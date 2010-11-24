26 نخبه خراسان جنوبی از حمایتهای دفتر نخبگان بهره مند هستند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی احمدی زاده صبح چهارشنبه در مراسم افتتاح دفتر نخبگان خراسان جنوبی که با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور برگزار می شود، اظهار امیدواری کرد: که تعداد نخبگان استان با افتتاح رسمی این دفتر به چندین برابر افزایش یابد زیرا این امر برای توسعه همه جانبه استان لازم و ضروری است.

وی با بیان اینکه نگاه دولت به خراسان جنوبی به دلیل ویژگی فرهنگی بودن استان نگاه ویژه ای است، خاطرنشان کرد: بنیاد ملی نخبگان می تواند به عنوان یک بازوی توانا مدیران استان را در جهت تصمیم سازیهای کلان استان یاری رساند.

وی با اشاره به شناسایی استعداد های برتر در آموزش وپرورش گفت: این بنیاد بنا دارد با اجرای طرح " شهاب " نسبت به شناسایی و شناخت استعدادهای برتر در سطح آموزش وپرورش نیز اقدام کند که گامی بلند در جهت نخبه پروری و شناسایی مخترعین و استعدادهای برتر محسوب می شود.

احمدی زاده ارائه کمک هزینه سفر حج عمره برای استعداد های برتر، کمک هزینه ماهانه دانشجویی در مقاطع مختلف، کمک هزینه به نمونه سازی اختراعات و ثبت آنها، معافیت نظام وظیفه برای آقایان، حمایت از شرکت در کنفرانس های علمی خارجی تا سالی سه بار ارائه تسهیلات مسکن 50 تا80 میلیون تومانی بسته به سطح استعداد برتر واشتغال خارج از ضوابط که به زودی ابلاغ خواهد شد جزء حمایتهایی بنیاد ملی نخبگان از جامعه هدف خود برشمرد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان خراسان جنوبی به افتتاح نمایشگاه اختراعات و ابداعات استان همزمان با راه اندازی دفتر بنیاد ملی نخبگان اشاره کرد و افزود: راه اندازی این نمایشگاه جهت تقویت ملی و معنوی و حمایت از مبتکرین جوان بسیار می تواند موثر باشد.

وی همچنین از رونمایی از سه طرح بزرگ ملی و فرا ملی که توسط مخترعین استان آماده شده است خبر داد.