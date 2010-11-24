لایحه حمایت از خانواده منحصر به موضوع ازدواج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسلامی شامگاه سه شنبه در نشست تخصصی "ازدواج موقت تزلزل یا تحکیم خانواده" افزود: بحثهای حقوقی بسیاری در حوزه خانواده داریم که در ازدواج نمی گنجد که در لایحه حمایت از خانواده از آنها کوتاهی کرده ایم.

وی ادامه داد: ارتباطی بین لایحه حمایت از خانواده و آنچه عملا در جامعه اتفاق می افتد وجود ندارد. لایحه فوق ناظر بر حل مشکلات جوانان و روابط بین زن و مرد نیست چرا که در نگاه سنتی ازدواج موقت مربوط به مردان میانسال و زنان بیوه است و آنچه از روایات شنیده ایم برای افراد متاهل است که به قصد سرپرستی زنان بیوه و برای کمک به آنها اقدام به ازدواج موقت می کنند و مربوط به جوانان نیست.

این استاد دانشگاه افزود: باید لایحه حمایت از خانواده ناظر بر حل مسئله جوانان باشد. امروز در جامعه ارتباط بین زن و مرد در حد وسیع تری از گذشته است و زنان و مردان بدون توجه به مسائل شرعی و علقه شرعی ارتباط دارند.

وی تصریح کرد: دختران و پسران در جامعه امروز برای ارتباط با هم دغدغه شرعی ندارند که بخواهیم مبحثی مانند ازدواج موقت را در لایحه حمایت از خانواده بگنجانیم.