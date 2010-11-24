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۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

عضو هیئت علمی دانشگاه:

لایحه حمایت از خانواده منحصر به موضوع ازدواج شده است

لایحه حمایت از خانواده منحصر به موضوع ازدواج شده است

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: در لایحه حمایت از خانواده تنها به موضوع ازدواج در خانواده پرداخته شده در حالی که ازدواج و خانواده لزوما یکی نیستند بلکه مفهوم خانواده بسیار گسترده تر از ازدواج است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اسلامی شامگاه سه شنبه در نشست تخصصی "ازدواج موقت تزلزل یا تحکیم خانواده" افزود: بحثهای حقوقی بسیاری در حوزه خانواده داریم که در ازدواج نمی گنجد که در لایحه حمایت از خانواده از آنها کوتاهی کرده ایم.

وی ادامه داد: ارتباطی بین لایحه حمایت از خانواده و آنچه عملا در جامعه اتفاق می افتد وجود ندارد. لایحه فوق ناظر بر حل مشکلات جوانان و روابط بین زن و مرد نیست چرا که در نگاه سنتی ازدواج موقت مربوط به مردان میانسال و زنان بیوه است و آنچه از روایات شنیده ایم برای افراد متاهل است که به قصد سرپرستی زنان بیوه و برای کمک به آنها اقدام به ازدواج موقت می کنند و مربوط به جوانان نیست.

این استاد دانشگاه افزود: باید لایحه حمایت از خانواده ناظر بر حل مسئله جوانان باشد. امروز در جامعه ارتباط بین زن و مرد در حد وسیع تری از گذشته است و زنان و مردان بدون توجه به مسائل شرعی و علقه شرعی ارتباط دارند.

وی تصریح کرد: دختران و پسران در جامعه امروز برای ارتباط با هم دغدغه شرعی ندارند که بخواهیم مبحثی مانند ازدواج موقت را در لایحه حمایت از خانواده بگنجانیم.

کد مطلب 1197850

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