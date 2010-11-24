باشگاه بیمه نویسان ایران تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر کوروش حمیدی دبیر اجرایی دومین جشنواره بیمه در رسانه در جمع خبرنگاران بر فرهنگ سازی در صنعت بیمه تاکید کرد و گفت: هرچه جامعه به سمت توسعه یافتگی حرکت می کند، تحلیل هزینه فایده باید جایگاه بیشتری در جامعه پیدا کند.

وی با بیان اینکه باید به برگشت سرمایه گذاری ها در بیمه توجه کرد، افزود: با افزایش توجه مردم به بیمه ها، ریسکها و نرخها در این صنعت کاهش می یابد و همین امر باعث ایجاد آرامش در جامعه می شود.

احد میرزایی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ایران یکی از بخشهای مغفول و مهجور مانده در صنعت بیمه را بیمه های عمر و زندگی دانست و گفت: به همین منظور برای گسترش و توسعه این نوع بیمه ها، طرحهای مختلفی تدوین شده است.

وی یکی از بخشهای مهم دومین جشنواره بیمه در رسانه را توجه ویژه به بیمه های عمر و زندگی عنوان کرد و افزود: بیشترین مشکل در عدم توسعه بیمه های عمر و زندگی اطلاع رسانی ناکافی است، هرچه اقدامات برای شناخت مردم نسبت به این نوع بیمه ها افزایش یابد، اسقبال هم بیشتر خواهد شد.

میرزایی اظهارداشت: برخی از کشورها با وجود فقر بیمه، بیمه های عمر و زندگی را در سبد زندگی خود قرار داده اند و این امر به دلیل اطلاع رسانی و زیرساختهای لازم صورت گرفته است.

وی بیان کرد: بیمه مرکزی در حال بررسی دلایل پیشرفت بیمه در برخی از کشورها همچون انگلستان و برخی از کشورهایی که از نظر اقتصادی و وضعیت به ایران نزدیک تر هستند مانند ترکیه است.

میرزایی از شکل گیری باشگاه بیمه نویسان ایران همزمان با برگزاری دومین جشنواره بیمه در رسانه در تاریخ 7 دی ماه امسال خبرداد و گفت: از این تشکل در توسعه صنعت بیمه استفاده خواهد شد.

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ایران عنوان کرد: بیمه مرکزی هر سه ماه یکبار یک گزارش تحلیل محتوایی از اخبار و مطالب منعکس شده در این صنعت را تهیه می کند و از زوایای مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد.

وی تعامل رسانه و صنعت بیمه و تاثیر گذاری آن بر مردم را یکی از اهداف مهم این جشنواره عنوان کرد و گفت: تبیین نقش و عملکرد بیمه در اقتصاد ملی، افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور نیز از دیگر اهداف به شمار می رود.

میرزایی همچنین تبیین نقش بیمه در کاهش ریسک فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی، اطلاع رسانی شفاف و بهینه از صنعت بیمه، تسهیل در برقراری ارتباط سه جانبه میان مردم، صنعت بیمه و رسانه و تبیین جایگاه بیمه در سبد خانوار را از اهداف مهم جشنواره ذکر کرد و افزود: جشنواره در چند قالب دیداری و شنیداری، چاپی و مجازی برگزار خواهد شد.