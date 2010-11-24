تاثیر ازدواج موقت پدر خانواده بر فرزندان بررسی شود

به گزارش خبرنگار مهر، توران ولی مراد شامگاه سه شنبه در نشست تخصصی "ازدواج موقت تزلزل یا تحکیم خانواده" افزود: زمانی که قوه قضائیه لایحه را تهیه کرد ازدواج موقت را برای مردان غیرمتاهل و متعهدی که شرایط احصا ندارند پیش بینی کرده بود.

وی اظهار داشت: ماده 22 لایحه حمایت از خانواده در بازی است برای مردانی که می خواهند ماده 23 را دور بزنند و بار حقوقی ندارد چرا که هیچ شرایط و ضمانت اجرایی برای آن پیش بینی نشده است.

این جامعه شناس گفت: برای پاسخ به اعتراض کارشناسان و فعالان زنان ابتدای ماده 22 مقدمه ای اضافه شده که اصل بر ازدواج دائم است. این مقدمه دارای بار حقوقی نیست و چیزی از آن برای زنان حاصل نمی شود.

وی با طرح این سئوال که بندهای 22 و 23 لایحه حمایت از خانواده چه نقشی در تحکیم خانواده دارد افزود: نگاه شرع به همه مسائل سیستماتیک است و اصول و فروع دارد، نباید اصول را فدای فروع دین کرد.

ولی مراد اظهار داشت: باید تاثیرات این لایحه به طور دقیق بررسی شود و مشخص کرد ارتباط پدر خانواده در خارج از خانواده به صورت ازدواج موقت و یا دایم دیگر چه تاثیراتی بر روی خانواده و فرزندان می گذارد. اگر جوانان به سمت ازدواج موقت بروند میزان ازدواج در جامعه کاهش پیدا نمی کند؟

وی با اشاره به نبود ضمانت اجرایی برای مردانی که از این قانون تخلف کنند گفت: در لایحه حمایت از خانواده برای مرد متخلف مجازات پیش بینی نشده در حالی که در فصل 6 آن مثلا برای سردفترانی که در این زمینه از قانون پیروی نکنند مجازات پیش بینی شده است.