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۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۲۷

رئیس واحد آسم وزارت بهداشت:

مبتلایان به بیماران تنفسی در هوای آلوده از شهر خارج شوند

مبتلایان به بیماران تنفسی در هوای آلوده از شهر خارج شوند

رئیس واحد آسم و آلرژی وزارت بهداشت گفت: افرادی که مبتلا به آسم و بیماریهای مزمن تنفسی هستند سعی کنند از محیطهای شهری دور شده و به مکانهای خوش آب و هوا سفر کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی آلودگی هوای تهران، دکتر مهدی نجمی به مبتلایان به آسم و بیماریهای تنفسی توصیه کرد حتی‌المقدور از منزل خارج نشوند.

وی اظهار داشت: آلودگی هوا یک عامل تشدیدکننده و آغازگر برای بیماریهای آسم و آلرژیک می‌باشد و این بیماریها تحت تأثیر عوامل محیطی محرک که آلودگی هوا جزو این عوامل محسوب می‌شود فعال‌تر می‌شوند.

نجمی ادامه داد: افرادی که مبتلا به آسم و بیماریهای مزمن تنفسی هستند سعی کنند کمتر از منزل خارج شوند و از محیط‌های شهری دوری کنند. همچنین در صورت خارج شدن از منزل از ماسکهای مناسب استفاده کرده و توصیه می‌شود در هنگام آلودگی هوا به مکانهای خوش آب و هوا سفر کنند.

وی با اشاره به اینکه تشدید این بیماریها در کودکان و افراد مسن می‌تواند خطرناک باشد، افزود: مسئله آلودگی هوا در کودکان و افراد مسن از اهمیت بیشتری برخوردار است و به دلیل اینکه ریه آنها از آلاینده‌ها بیشتر تاثیر می‌گیرد، تشدید این بیماری در آنها بسیار خطرناک است.

رئیس واحد آسم و آلرژی وزارت بهداشت تصریح کرد: کودکان و افراد مسن مبتلا به آسم و بیماریهای تنفسی در صورت بروز حمله و تشدید بیماریشان حتما به پزشک مراجعه کرده و درباره نحوه مصرف داروها با پزشک خود مشورت کنند.

کد مطلب 1197869

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