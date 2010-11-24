صادق گودرزی چهاردهمین طلایی ورزش ایران / نخستین طلای کشتی آزاد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در وزن 74 کیلوگرم صادق گودرزی در دور اول به مصاف "فهریانسیان" از اندونزی رفت و با پیروزی برابر این حریف به دور دوم راه یافت. گودرزی در دور دوم با کشتی گیر قرقیزستان روبرو شد و وی را نیز شکست داد تا در نیمه نهایی به مصاف لی از کره جنوبی برود. گودرزی در این دیدار نیز در دو تایم با قدرت به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

صادق گودرزی در مبارزه فینال به مصاف " ناگاشیما " از ژاپن رفت ودر وقت اول این کشتی گیر را با نتیجه یک بر صفر شکست داد. در وقت دوم نیز گودرزی با پیروزی 3 بر صفر برابر حریف خود به مدال طلای این دوره از بازیها دست یافت. این نخستین مدال طلای تیم ملی کشتی آزاد ایران در این دوره از بازیها بود.