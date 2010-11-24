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۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۳

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

صادق گودرزی چهاردهمین طلایی ورزش ایران / نخستین طلای کشتی آزاد

صادق گودرزی چهاردهمین طلایی ورزش ایران / نخستین طلای کشتی آزاد

عضو تیم ملی کشتی آزاد ایران با پیروزی برابر حریفی از ژاپن علاوه بر کسب نخستین مدال طلای کشتی آزاد کشورمان، چهاردهمین مدال طلای کاروان ورزشی ایران در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی را به ارمغان آورد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در وزن 74 کیلوگرم صادق گودرزی در دور اول به مصاف "فهریانسیان" از اندونزی رفت و با پیروزی برابر این حریف به دور دوم راه یافت. گودرزی در دور دوم با کشتی گیر قرقیزستان روبرو شد و وی را نیز شکست داد تا در نیمه نهایی به مصاف لی از کره جنوبی برود. گودرزی در این دیدار نیز در دو تایم با قدرت به پیروزی رسید و راهی فینال شد.

صادق گودرزی در مبارزه فینال به مصاف " ناگاشیما " از ژاپن رفت ودر وقت اول این کشتی گیر را با نتیجه یک بر صفر شکست داد. در وقت دوم نیز گودرزی با پیروزی 3 بر صفر برابر حریف خود به مدال طلای این دوره از بازیها دست یافت. این نخستین مدال طلای تیم ملی کشتی آزاد ایران در این دوره از بازیها بود.

کد مطلب 1197875

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