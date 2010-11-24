کوچ پاییزه عشایر گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا علیپوری ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: کوچ پاییزه هزار و 978 خانوار عشایر کوچنده اکراد شمال خراسان تحت پوشش استان با جمعیتی بالغ بر 10 هزار و 991 نفر به سمت مناطق قشلاقی شهرستانهای مراوه تپه و گنبد آغاز شد.

وی اظهار داشت: تعداد دامهای این عشایر 330 هزار راس بوده و از سمت مناطق ییلاقی شهرهای شمال خراسان به منطقه کوچ کردند.

وی خاطرنشان کرد: عشایر کوچنده اکراد شمال خراسان متشکل از 21 طایفه مستقل پس از 60 روز طی مسیر اجازه استقرار در مناطق قشلاقی را خواهند داشت.

علیپوری بیان داشت: در این فاصله با پرداخت هزینه های سنگین در مراتتع باقیمانده در مسیر میان بند و مراتع روستایی و پسچر اراضی کشاورزی را در این مدت سپری می کنند.

مدیرامورعشیری گلستان گفت: کوچ این عشایراز طریق سه ایلراه عشایری، خشتلی، قازانقایه و شلمی صورت می پذیرد و تمهیداتی برای تامین ارزاق عمومی و مایحتاج اولیه عشایر و ذخیره سازی فراورده های دامی و سوختی آنان شده است.

وی یادآورشد: همزمان هزار و 552 خانوار عشایر کوچنده بومی استان ( تراکمه) نیز به همراه 410 هزار راس دام به مناطق قشلاقی در حال عزیمت هستند.