رخنه ستون پنجمي هاي صدام در دولت موقت عراق

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روزنامه الجزيره عربستان، اياد علاوي از وجود يك مسئول عاليرتبه در دولت موقت عراق پرده برداشت كه با سران رژيم سابق عراق در ارتباط است.



علاوي بلافاصله دستور دستگيري اين مسئول كه وي او را نفوذي در درون دولت خود خوانده ، صادر كرده است.



اظهارات علاوي در پي شك وترديد هاي دولت عراق درباره وجود عناصرنفوذي در داخل دولت صورت گرفت كه اطلاعاتي را درباره اعضاي اين دولت به عناصر مسلح مي دهند و كار ترور هر مسئول عراقي را آسان تر مي كنند.



دولت عراق خاطرنشان كرد كه بخش اعظم عمليات مسلحانه وتروريستي كه وزيران يا كارمندان بلندپايه دولت موقت يا سران احزاب را هدف قرار مي دهد به دقت برنامه ريزي شده است واين طرح ها بر اساس اطلاعات دقيقي از تحركات مسئولان مورد هدف قرار گرفته و زمان اين تحركات پايه ريزي شده است مساله اي كه احتمال نفوذ عناصر خرابكار را به درون دولت و انتقال اطلاعات مهمي را كه ضربه اي به امنيت دولت و مسئوليت آن مي زند، تقويت مي كند.



وزارت دفاع عراق يك كارمند بلندپايه خود را پس از آنكه اثبات شد در رساندن اطلاعات مهمي درباره تشكيلات و ساختار اين وزارت و طرح ها و برنامه هاي آن به عناصر خرابكار مسلحانه فعاليت مي كند، از اين وزارت اخراج كرد.



نكته قابل توجه اين است كه گروه هاي مسلح ، داوطلبان گارد ملي عراق را از طريق پيگيري دقيق تحركات آنان هدف قرار مي دهند كه در اين راستا مردان مسلح يك خودرو حامل شماري از افرادي را كه داوطلب پيوستن به گارد ملي بودند هدف حملات خود قرار دادند.

اين حمله سوالي شگفت آوررا مطرح كرد كه مردان مسلح چگونه توانستند خودروي حامل افراد داوطلب را تشخيص و آن را تحت پيگرد قرار دهند زيرا اين خودرو هيچ علامت ونشانه اي كه آن را از ديگر خودروها متمايزكند، نداشته است.