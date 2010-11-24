احسان حدادی پانزدهمین مرد طلایی ورزش ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در ادامه چهارمین روز از رقابتهای دوومیدانی بازیهای آسیایی گوانگجو احسان حدادی و محمد صمیمی به مصاف 11 پرتابگر دیسک از کشورهای هند، ژاپن، قطر، کره جنوبی، چین تایپه، تایلند وعراق رفتند.

در پایان این مسابقه حساس و دیدنی که با حضور 80 هزار تماشاگر در استادیوم"آووتی" شهر گوانگجو برگزار شد احسان حدادی با حد نصاب 67 متر و 99 سانتی متر ضمن شکستن رکورد بازیهای آسیایی دوحه قطر که در دست خودش بود پانزدهمین مدال طلای کاروان ایران را از آن خود کرد.

حدادی در پرتاب اول دیسک را به میزان 63 متر و 50 سانتی متر پرتاب کرد. در پرتاب دوم رکورد 65 متر و 7 سانتی متر،پرتاب سوم 65 متر و 23 سانتی متر وپرتاب چهارم 62 متر و 21 سانتی متر را ثبت کرد. وی در پرتاب پنجم خود به میزان 67 مترو 99 سانتی متر رکورد بازیهای آسیایی را بهبود بخشید و با همین رکورد به کار خود پایان داد.

محمد صمیمی دیگر نماینده ایران در پرتاب دیسک هم با حد نصاب 63 متر و 46 سانتی متر که در پرتاب اولش بدست آورده بود به مدال برنز آسیا رسید. در این ماده پرتابگر قطر با 64 متر و 56 سانتی متر دوم شد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی که از 21 آبان ماه در گوانگجو چین آغاز شده است تا روز 6 آذرماه ادامه خواهد داشت.