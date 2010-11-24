رمز ماندگاری کار فرهنگی در گرو پیوند با مساجد است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام ارباب سلیمانی در قالب دور سوم سفر هیئت دولت به استان زنجان ظهر چهارشنبه در دیدار با فعالان فرهنگی کانونهای مساجد این استان که در مسجد قبا برگزار شد، به نقش مساجد در عرصه های فرهنگی اشاره کرد و گفت: مسجد اولین پایگاهی است که برای نجات بشریت در روی زمین بنا شده است.



وی با اعلام اینکه پیامبر اکرم (ص) در هنگام عزیمت از مکه به مدینه با دستان مبارک خود مسجد قبا را بنا کردند، افزود: فریاد پیامبر اکرم (ص) از این مسجد به تمام دنیا رسید و توانست الگویی شود برای مسلمانانی که در هر کجای این کره زمین مسجدی بنا می کنند.



حجت الاسلام سلیمانی در ادامه به عید سعید غدیر اشاره کرد و گفت: خطبه غدیر برای تمام بشریت فصل الخطاب و عظمت مسجد به قدری زیاد است که پیامبر اکرم (ص) پس از واقعه غدیر به حضرت علی (ع) فرمودند تا در مکان واقعه غدیر مسجدی به نام غدیر بنا کنند.



دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد افزود: استراتژی فرهنگی باید سرلوحه کاری مسئولان فرهنگی قرار بگیرد زیرا ماندگاری کار فرهنگی در گرو پیوند با مساجد است.



وی به ارائه گزارشی از عملکرد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد سراسر کشور پرداخت و گفت: نگاه فرهنگی به مساجد از سال 85 به بعد در وزارت ارشاد با توجه مضاعفی همراه شود و از آن پس ما شاهد بودیم نگاه مسجد محوری در سراسر کشور پررنگ تر به چشم خورد.



مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد با اشاره به اینکه تعداد کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور در سال 85 دو هزار باب کانون بود، ادامه داد: در حال حاضر تعداد کانونها به بیش از هشت هزار و 500 رسیده و به فضل خدا که تا پایان سال به 10 هزار باب افزایش خواهد یافت.



وی در ادامه خاطرنشان کرد: راه اندازی و حمایت از کانونها در سطح مناطق محروم و روستایی کشور از اولویتهای جدی دبیرخانه ستاد عالی بوده و از این پس شتاب بیشتری خواهد گرفت.



این مسئول به تعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد در سطح استان زنجان اشاره کرد و گفت: تا پایان سال 84 تعداد کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان 48 باب بود که در سال 89 این تعداد به 166 باب افزایش خواهد یافت.



وی یادآور شد: سالانه چهار میلیارد تومان کتب دینی و کمک درسی به کانون های فرهنگی و هنری مساجد سراسر کشور ارسال می شود و در هفته کتاب نیز 31 محموله کتاب در قالب کاروان به 31 استان ارسال شده است.



حجت الاسلام سلیمانی به پنجمین دوره آموزشی ائمه جماعات کشور اشاره کرد و گفت: در طی یک ماه اخیر حدود سه هزار ائمه جماعات از سراسر کشور در قم به صورت متمرکز در همایش فرهنگی آموزشی سفیران آسمانی شرکت کردند.



وی به نقش کلیدی و حساس امام جماعت مسجد در جذب جوانان و نوجوانان به سوی مسائل دینی و مذهبی و مساجد اشاره کرد و افزود: این دوره های آموزشی در راستای آموزش جامع به ائمه جماعات برگزار شد.



مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به برگزاری دوره های مختلف آموزشی ویژه مدیران مسئول کانون ها، کتابداران و خبرنگاران گفت: تابستان امسال یک دوره آموزشی متمرکز ویژه دانشجویان نخبه عضو کانونهای مساجد کشور در مشهد مقدس برگزار شد.



وی اضافه کرد: در این دوره آموزشی چهار هزار و 200 دانشجوی نخبه به مدت یک ماه با آموزش های لازم در زمینه های فرهنگی، هنری و مذهبی آشنا شدند.



حجت الاسلام سلیمانی ادامه داد: محور فعالیت ستاد عالی کانون های فرهنگی و هنری مساجد بر مبنای آموزش اعضا در کلیه عرصه هاست.