براي رياست جمهوري چهره هاي جوان بيايند // مسئولان پاسخگويي را فراموش نكنند

به گزارش خبرگزاري "مهر" در اين نشست بيانيه اي صادر شد كه متن كامل آن بدين شرح است :

1/ ما انتخابات نهم رياست جمهوري را از سه وجه متمايز از ساير انتخابات رياست جمهوري مي دانيم .

الف- استكبار جهاني همراه با برخي گروههاي افراطي مدعي اصلاح طلبي كه در انتخابات مجلس هفتم تحريم انتخابات را در دستور كار قرار دادند همچنان در راستاي تضعيف انقلاب اسلامي و تلاش براي كاهش مشاركت مردم در انتخابات با هدف سست كردن پايه هاي اقتدار ملي در تلاش هستند و لذا تمام همت نيروهاي اصولگرا بايستي بر اين قرار گيرد كه مشاركت مردم در انتخابات گسترده و پرشكوه باشد.

ب - شكست افراطيون دوم خرداد به دليل ناكار آمدي ، باند بازي ، انحصار طلبي ، تماميت خواهي و افراطي گري باعث شد كه شوراهاي دوره اول شهر و روستا ومجلس ششم را از دست بدهند. اكنون آنان تمام همت خود را براي حفظ قدرت در قوه مجريه و پيروزي در انتخابات رياست جمهوري آينده معطوف كرده اند. بطوريكه بود يا نبود خود را با تصاحب و عدم تصاحب كرسي رياست جمهوري پيوند داده اند. بنابراين ممكن است اين جريان در راه رسيدن به هدف به حركتهايي متوسل شود كه جز تنش و افزايش تنازع در جامعه نتيجه اي نخواهد داشت.

ج- جريان اصوالگرا با اتخاذ گفتمان " خدمت صادقانه به مردم و پيشرفت همه جانبه ايران اسلامي ، و رويكرد جوانگرايي در معرفي كانديداها ( در دو انتخابات گذشته ) و محول نمودن مديريت هاي مهم به قشر جوان و نيز بازنگري در ساختار ، تشكيلات ، رفتار ، گفتمان ، ادبيات و حضور نيروهاي جوان و ميدان داري نسل دوم انقلاب در ساليان اخير موفق شد ، مورد اقبال مردم قرار گيرد و توفيق خدمتگزاري بيابد. اكنون نيز براي افزايش كار آمدي نظام وخدمت بيشتر به مردم تلاش دارد گام سوم را برداشته و توفيق خدمت درعرصه رياست جمهوري را نيز بدست آورد.

2/ ضروري و لزوم وحدت نيروهاي ارزشي ، انقلابي و اصولگرا يك اصل انكار ناپذيراست. جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي همواره استراتژي اصلي خود را وحدت اصولگرايان قرار داده است.

اكنون نيز چون انتخابات گذشته راهبرد اين جريان اصولگرايي در انديشه ، نوگرايي در روش وهمگرايي در عمل است و اگر بگوييم همگرايي و حفظ انسجام در اين جريان بيش از انتخابات گذشته ضروري مي نمايد، سخن گزاف و بيهوده اي نگفته ايم . عدم همگرايي و بي توجهي به وحدت روبه موجب خواهد شد تا كار آمدي جريان اصولگرا كاهش يافته و روند خدمتگزاري به مردم كند شود و در نتيجه افرادي ناكار آمد و غير شايسته در اركان اجرايي كشورحاكم شوند.

3/ جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي ، مردمي بودن، ساده زيستي ، كار آمدي و قاطعيت درعمل ، جوانگرايي و برنامه محوري ، برخورداري از تيم و كابينه اصولگرا ، داشتن مواضع شفاف و روشن ، پايبندي به گفتمان عدالت، مقبوليت مردمي و بالاخره داشتن برنامه جديد و علمي را ازجمله معيارهايي مي داند كه كانديداي مورد نظر جمعيت بايد از آن برخوردار باشد.

در هر صورت تكيه بر معيارها و ضوابط به جاي اشخاص موجب خواهد شد مشاركت مردم تقويت شده و بدنه جريان اصولگرا با تحرك بالاتري وارد عرصه شوند، موضوعي كه در انتخابات گذشته به خوبي شاهد آن بوديم.

4/ براين باوريم كه اصلي ترين مطالبات مردم مبارزه با فقر ، فساد و تبعيض و همچنين حل مشكلات اقتصادي - فرهنگي آنها مي باشد . اكنون مشكلات اقتصادي همچون تورم ، بيكاري و ... به مراحل نگران كننده نزديك مي شود و متاسفانه گامي جدي از سوي مسوولين اجرايي براي كاهش اين مسائل ديده نمي شود . از طرف ديگر كم رنگ شده ارزشهاي ديني و فرهنگي مردم را رنج مي دهد، بنابراين بر دولت ومجلس است كه با طرح ها و لوايح خود وهمچنين سازماندهي اركان مديريتي خود، تمام نيروها را براي حل اين معضلات اساسي به كارگيرند.

البته حركت هاي خوبي از سوي مجلس آغاز شده كه از آن جمله مي توان به طرح باز پس گيري اختيارات غير معقول دولت و شوراي اقتصاد در قيمت گذاري كالاها و خدمات ، نظارت برعقد قرار داد خارجي ، حمايت از توليد كنندگان داخلي ، جلوگيري از وابستگي تكنولوژيكي كشور را به دنبال داشته ، طرح پرداخت يارانه هاي نقدي و مستقيم ، طرح كمك به اقشار نيازمند و كم در آمد تحت پوشش كميته امداد حضرت امام (ره) و سازمان بهزيستي ، ارايه طرح تحقيق و تفحص از سازمان مديريت و برنامه ريزي اشاره كرد . همچنين ايجاد فضاي پاسخگويي دولت به مردم كه نمونه آن استيضاح وزير راه بود وطرح دهها سئوال از ساير وزرا از جمله اقدامات مثبت مجلس است. هر چند جاي افسوس دارد كه چرا مجلس شوراي اسلامي ضعف اطلاع رساني را تاكنون بر طرف نكرده ومردم از طرحهاي ارزنده مجلس شوراي اسلامي بي اطلاع اند.

5/ دولت محترم سال پاياني خود را طي مي كند و كمتر از 9 ماه فرصت دارد كه توجه خود را از منازعات سياسي معطوف به مطالبات اصلي مردم نمايد. لذا ضروري است از دفع الوقت و روزمرگي پرهيز نموده و با قاطعيت و اراده تا آخرين لحظه بقاي دولت فعلي ، پاسخگويي به مشكلات مردم را وجهه همت خود سازد. از دولت انتظار مي رود، با جايگزيني مديران قاطع و كار آمد به جاي دولتمردان سياسي كار و ناكار آمد بارقه اي اميد در وجود مردم را براي حل مشكلاتشان به وجود آورند.

6/ آقاي هاشمي شاهرودي بار ديگر مسووليت اداره قوه قضاييه را بر عهده گرفت. انتظار مي رود ايشان و تمامي اركان دستگاه قضايي كشور ، مروري مجدد بر عملكرد و كارنامه گذشته اين قوه در مبارزه با مفاسد اقتصادي داشته باشند و برنامه هاي آتي خود پيرامون اين موضوع اعلام نمايند. متاسفانه مسائل و مشكلات قضايي مردم به گونه اي است كه نياز به اصلاحات اساسي در قوه قضاييه بيش از پيش احساس مي شود. سرمايه گذاران داخلي و خارجي محيطي سالم همراه با آرامش و امنيت را براي فعاليت اقتصادي خود لازم دارند . لذا چاره اي نيست جز اينكه با مفاسد اقتصادي مبارزه كنيم . البته قوه قضاييه آخرين حلقه در اين راه است و قبل از آن مجلس با تصويب برخي قوانين و اصلاح برخي مقررات و ضوابط دست و پاگير و همچنين دولت با ترميم برخي مديران و اصلاح برخي آيين نامه ها ، بستر و فرصت را از مفسدان اقتصادي سلب نمايند.

7/ جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي براين باورند كه مجلس بايد براي افزايش كار آمدي تلاش جدي نمايند. همگرايي و وحدت اصولگرايان درمجلس و همچنين تقويت اطلاح رساني مجلس مي تواند در اين راه ( افزايش كار آمدي) موثر باشد. نكته مهمتر اينكه مجلس هفتم بايستي استراتژي و راهبرد خود را به روشني مشخص نمايد تا بتواند در ابعاد مختلف اقتصادي ، فرهنگي و سياسي ، گام هاي استواري بردارد .

8/ آمريكا در يك حركت مذبوحانه عراق را به بهانه داشتن سلاح كشتاري جمعي اشغال نمود . امروز رسوايي بوش و آمريكا جنايتكار براي افكار عمومي روشن شده است . جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي با اغتنام از فرصت حمايت قاطع خود را از مبارزه مظلومانه مردم مسلمان عراق اعلام مي نمايد.

9/ مقوله پاسخگويي هيچگاه نبايد به بوته فراموشي سپرده شود. امسال از سوي مقام معظم رهبري سال پاسخگويي نام گرفته ، ضرورت اين مقوله بيش از پيش احساس مي شود. دستگاههاي مسوول و قواي سه گانه بايستي در يك ارتباط رودرو با مردم و كارشناسان ، گزارش دهند كه در سال جاري براي پاسخگويي به مطالبات مردم چه كرده اند

متاسفانه مجلس ششم از پاسخگويي حتي در آخرين ماههاي كاري خود در سال جاري شانه خالي كرد ، دولت و قوه قضاييه نيز در مقوله پاسخگويي ، كار نامه بهتري از مجلس ششم ندارند.

حداقل اين توقع در ميان مردم وجود داشت كه كارگزاران دولت در هفته دولت و مسوولين قوه قضاييه در هفته بزرگداشت اين قوه در يك ارتباط نزديك و تنگاتنگ با مردم و صاحبنظران ، مشكلات و مطالبات آنها را پاسخگو باشند كه با كمال تاسف چنين وظيفه اي را شاهد نبوديم . همچنين صدا و سيما مي تواند درجهت جبران اين كاستي ، با تدارك برنامه هاي مختلف ، بستر را براي پاسخگويي بيشتر مسوولين فراهم آورد.

10/ همانطور كه بارها تاكيد كرده ايم دستيابي كشورمان به انرژي صلح آميز هسته اي نه تنها يك حق بلكه ضرورتي انكار ناپذير است و نمي توان با ارعاب ، جامعه مستعد ايراني را از دستيابي به آن وگسترش مرزهاي دانش بازداشت. فعاليت هاي صلح آميز هسته اي كشورمان تاكنون سرمايه گذاري بالايي را به خود معطوف داشته است، توقف اين فعاليتها ، بي ترديد ، خسارات سنگيني را متوجه كشورمان خواهد ساخت.

به يقين آمريكا از فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران آگاه است و لذا مخالفت هاي آمريكا با ايران در اين پروژه نه به دليل خطر سلاح هسته اي است بلكه به دليل مخالفت با دستيابي ايران اسلامي به فن آوري هسته اي مي باشد. چه اينكه دستيابي كشورمان به فن آوري ، موجب خواهد شد در بسياري از عرصه ها از جمله پزشكي ، كشاورزي و... بتوانيم به الگويي در ميان كشورهاي اسلامي مبدل شويم.

ياد آوري اين نكته نيز ضروري است كه در هر صورت ، فشار آمريكا و اسراييل اشغالگر به ايران اسلامي ادامه خواهد يافت اما آنچه مهم است ، ايستادگي ، حفظ شرايط و وضعيت موازنه قوا، بازدارندگي موثر و مطرح كردن مباحثي چون حمله پيشدستانه راهكارهايي اساسي در مقابله با اين فشارها و تهديدات خواهد بود.

جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي بار ديگر ميثاق ناگسستني خود را با آرمانهاي والاي رهبر كبير انقلاب و بنيانگذارجمهوري اسلامي حضرت امام خميني (ره) تجديد نموده،تداوم خط خميني كبير را در اطاعت و پيروي از خلف صالح او رهبر فرزانه انقلاب و ولي امير مسلمين حضرت آيت الله العظمي خامنه اي مي داند و به عنوان ادامه دهنده راه پرافتخار شهدا رزمندگان و آزادگان حافظ كيان اسلامي و اقتدار جمهوري اسلامي خواهد بود خدمت بيشتر به مردم و تحكيم وحدت ملي و كار آمد سازي اركان نظام را از وظايف اصلي خود مي دانيم .