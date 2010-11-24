وزیر صنایع با ساخت سه کارخانه در گیلان موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، علی اکبر محرابیان ظهر چهارشنبه در کمیسیون هماهنگی ستاد صنایع گیلان اظهارداشت: کارخانه تولید خودرو، پالایشگاه پلاسمای خون و کارخانه تولید اتانول در گیلان ساخته می شود.

وی همچنین به 10 برابر شدن سرمایه گذاری در گیلان از ابتدای دولت نهم تاکنون اشاره کرد و افزود: هر چند گیلان در بخش صنعت و معدن مظلوم واقع شده ولی در این مدت رشد خوبی داشته است.

وزیرصنایع و معادن بزرگترین مشکلات واحدهای بحرانی صنایع گیلان را واگذاریهای نادرست، تصمیم های غیرحرفه ای و غیراقتصادی دانست و گفت: وزارت صنایع و معادن امسال برای کمک به واحدهای بحرانی در کشور 450 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده است.

وی در ادامه از حضور اعضای ستاد تسهیل وزارت صنایع و معادن به منظور تصمیم گیری برای ایجاد واحدهای صنعتی جدیدتر و رفع مشکلات این واحدها و واحدهای بحرانی در گیلان خبر داد.

نخستین شهرک تخصصی تولید مواد دارویی کشور در گیلان ساخته می شود

در این نشست وزیر صنایع و معادن با پیشنهاد نمایندگان مردم گیلان در مجلس شورای اسلامی برای ایجاد نخستین شهرک تخصصی تولید مواد دارویی کشور در گیلان نیز موافقت کرد.

دراستان گیلان هشت واحد صنعتی با هزار و 500 کارگر به دلیل مشکلات مالی در وضع بحرانی قرار دارند، وزیر صنایع و معادن همچنین در جمع صنعتگران گیلان مسائل مربوط به این بخش را بررسی می کند.