رحمه غروی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به قوانین کشورعربستان مبنی بر ممنوعیت حضور بانوان مجرد در عمره و ضرورت حضور یک همراه مرد از محارم شامل همسر، فرزند، برادر یا پدر، در عمره سال 90، 2 هزار نفر از خواهران طلبه به همراه همسران خود به این سفر معنوی مشرف می شوند.

وی افزود: با توجه به حجم بالای در خواست ها در بین خواهران طلبه برای حضور در سفرهای عمره، معاونت فرهنگی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران از سال گذشته در حال رای زنی با مسئولین سازمان حج و زیارت و نماینده ولی فقیه در این سازمان بود که با هماهنگی های انجام شده میزان سهمیه اختصاص یافته به حوزه های علمیه خواهران در سفرهای عمره سال آینده افزایش یافت.

وی افزود: میزان سهمیه هر مدرسه براساس آمار طلاب در حال تحصیل در آن مدرسه درصدگیری می شود و د0ر صورت تکمیل نشدن ظرفیت موجود برای ثبت نام از افراد ذخیره همان مدرسه ثبت نام به عمل می آید.

غروی درباره میزان هزینه دریافتی از خواهران طلبه نیز گفت: در مورد میزان هزینه ها، هنوز از طرف سازمان حج و زیارت هیچ اعلام نظری نشده است.

وی افزود: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته در ستاد عمره مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران در سفرهای حج عمره سال 90، کلیه جلسات آموزشی- توجیهی طلاب و ارائه اطلاعات مربوط به شهرها، مناطق و وقایع تاریخی، قبل از سفر برگزار می شود و در جلسات مکه و مدینه بیشتر مباحث اعتقادی و بررسی شبهات و سئوالات در این زمینه مطرح خواهد شد.

مدیر تربیتی مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران افزود: طرح مباحث اعتقادی و شبهات دینی، توسط نمایندگان ستاد عمره مرکز برگزارمی شود و مباحث و آموزش های ارائه شده در آن فراتر از جلسات و برنامه های فرهنگی سایر کاروانها است.