احداث 360 واحد مسکونی برای مددجویان بهزیستی استان زنجان

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، احمد اسفندیاری قبل از ظهر چهارشنبه در بازدید از بهزیستی استان زنجان افزود: در این دور از سفر رئیس جمهور به استان زنجان، پرداخت 900 فقره کمک هزینه جهیزیه و900فقره کمک هزینه خرید لوازم ضروری منزل جهت مددجویان در دستور کار قراردارد.

وی ادامه داد: کمک هزینه تعمیر منزل و گازکشی منازل مددجویان، تامین شهریه دانشجوی و ساخت دو باب مجتمع حمایتی نیز جزو پیشنهادات این دور از سفر است.

سرپرست سازمان بهزیستی کشور با اشاره به نیمه کاره بودن تنها شیرخوارگاه بهزیستی استان زنجان افزود: با پیشنهاد اختصاص یک میلیارد و 900میلیون ریال اعتبار برای تکمیل شیرخوارگاه ساخت این مرکز ادامه خواهد یافت.