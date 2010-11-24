مهمترین وظیفه حکومت هدایت و تربیت جامعه است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز چهارشنبه در دیدار نخبگان و منتخبان استان زنجان با تبریک فرا رسیدن عید غدیر و با تاکید براینکه حکومت باید اخلاق، منش و روش جامعه را شکل دهد، اظهار داشت: بدون تردید اگر حکومت نیز در درون خود احساس عزت نکند، محال است که بتواند جامعه را به عزت برساند. یک حکومت می‌تواند با رفتار خود، روحیه شجاعت، ایثارگری، مهربانی و دلسوزی به یکدیگر را در رفتار مردم جامعه خود نهادینه کند.



رئیس جمهور با اشاره به نقش حاکم در هدایت و رشد جامعه، خاطرنشان کرد: به هر میزان که حاکم کمال‌یافته‌تر، متعالی‌تر و والاتر باشد، فرصت برای کمال فردی و اجتماعی جامعه گسترده‌تر و بیشتر خواهد بود.



دکتر احمدی نژاد افزود: خدای متعال حداکثر فرصت را برای رشد و شکوفایی بشریت پسندیده است و به همین دلیل حاکمیت انسان کامل را مقدر فرموده است تا محدودیتی برای شکوفایی استعدادهای انسان وجود نخواهد داشت.



رئیس جمهور با بیان اینکه انسان کامل جامعه را بر سه اصل یگانه‌پرستی، عدالت و عشق تربیت و هدایت می‌کند، گفت: بی‌تردید هر جامعه و فردی که به کمتر از انسان کامل رضایت دهد، به همان نسبت فرصت کمال را از خود سلب کرده است و هر مسیری غیر از انسان کامل به رشد و کمال جامعه منجر نخواهد شد.



دکتر احمدی‌نژاد افزود: از ابتدای تاریخ، ولایت و امامت کانون اصلی برخورد و درگیری صالحان با شیاطین بوده است و شیاطین همه توان خود را به دشمنی با حاکمیت عدالت و انسان کامل متمرکز کرده‌اند.



رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: گسترده‌ترین کشتارها در طول تاریخ تحت پوشش شعارهای زیبای مارکسیست‌ها و لیبرال‌ها اتفاق افتاد. در دوران کنونی نیز پیروان اینگونه مکاتب برای نجات اقتصاد خود به خاورمیانه لشکرکشی کرده و یک میلیون انسان بی‌گناه را می‌کشند که دوری از انسان کامل و اندیشه امامت علت اصلی وقوع این جنایات است.



وی افزود: اگر مسیر حکومت به سمت اهداف کامل سوق پیدا نکند مسیری انحرافی است و هرچقدر سرعت انسان در این مسیر بیشتر باشد، فاصله او از کمال دورتر خواهد شد.



دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه بزر‌گترین دشمنی در طول تاریخ علیه حاکمیت ولایت و امامت صورت گرفته است، تصریح کرد: ایرانیان از ابتدا به دنبال حاکمیت علوی بودند و به همین دلیل دشمنان و شیاطین درطول 30 سال گذشته هم هر کاری که می‌توانستند علیه ایران انجام دادند اما به فضل الهی دیگر فرصت و امکانی برای ضربه زدن به ملت ایران ندارند.



رئیس جمهور با تاکید براینکه دولت با همه توان در مسیر ساخته شدن کشور و شکوفایی استعدادهای انسانی قرار دارد و موانع را به سرعت برطرف می‌کند،خاطرنشان کرد:ایران باید براساس الگوی ایرانی – اسلامی ساخته شود.



وی افزود: عده‌ای به لفظ ایرانی در الگوی ایرانی –اسلامی ایراد می‌گیرند در حالی که منظور از این الگو همان مفهوم امامت و ولایت است و به معنای این است که باید به گونه ای عمل شود که ارزش‌های اصیل انسانی و فرهنگی حفظ، تقویت و منتشر شود.ملت ایران تنها ملتی است که عمیقاً به اندیشه ولایت معتقد است این در حالیست که عده بسیاری در دنیا ادعای مسلمانی و اسلام دارند ولی همزمان با رژیم صهیونیستی هم ارتباط دارند.



رئیس جمهور با تأکید بر ساختن و آبادانی همه نقاط ایران، اظهار داشت: امروز مسابقه ساختن در سراسر کشور شکل گرفته است و باورم این است که استان زنجان نیز با توجه به ویژگی‌ها و ظرفیت‌های کم‌نظیری که در اختیار دارد می‌تواند در این عرصه پیشتاز و الگو باشد.



دکتر احمدی نژاد سجایای اخلاقی مردم زنجان را حاصل ارتباط مردم این دیار با خط نورانی امامت و ولایت دانست و گفت: زنجان باید در همه بخش‌ها پیشتاز باشد که فرهنگ و استعداد انسانی این استان فرصتی مناسبی برای الگو بودن این استان است.



رئیس جمهور وحدت وهمدلی، کار و تلاش، انصاف و مهربانی را لازمه الگو شدن استان زنجان دانست و گفت: مردم این استان با همت بلند ،همدلی و مهربانی می‌توانند به سرعت حرکت کرده و این استان را به الگوی پیشرفت ایرانی- اسلامی تبدیل کنند.



احمدی نژاد در ادامه رسیدن به سعادت فردی و اجتماعی را دو هدف انسان دانست و گفت: هر انسانی علاقه‌مند است به قله‌های کمال دسترسی پیدا کند که بدون شک کمال انسانی از مسیر تلاش برای برپایی جامعه سعادتمند و تلاش برای اصلاح جامعه حاکم می شود واستعدادها و اسماء الهی در وجود انسان شکوفا می‌شود.



در ابتدای این دیدار تعدادی از نمایندگان نخبگان در حوزه های مختلف در سخنانی دیدگاهها و پیشنهادات خود را با رئیس جمهور در میان گذاشتند.