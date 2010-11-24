به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به بازی های آسیایی گوانگجو، نمایندگان آزادکار کشورمان امروز در اوزان 74 کیلوگرم (صادق گودرزی) و 84 کیلوگرم (جمال میرزایی) به مدال طلا رسیدند ضمن اینکه مهدی تقوی در وزن 66 کیلوگرم به مدال نقره رسید.

محسن کاووه در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص اظهار داشت: خستگی ماه ها تلاش از تنمان درآمد. روز گذشته برای ما بسیار ناامیدکننده بود اما امروز توانستیم دو مدال طلا بگیریم.

وی با اشاره به عملکرد طلایی های ایران افزود: از عملکرد گودرزی بسیار رضایت داریم ضمن اینکه میرزایی هم یکی از بهترین های ایران بود و بسیار خوب کار کرد.

کاوه با بیان اینکه فردا، روزی سخت برای دو نماینده کشورمان رضا یزدانی و فردین معصومی است، گفت: امیدواریم در دیدارهای فردا هم نتایج خوبی کسب کنیم اما آنچه در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است، این است که امروز پرونده کشتی ها ی ما بخوبی بسته شد.