پورشیب،میرزایی،گودرزی و حدادی مردان طلایی/ روز بزرگ ورزش ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو چین، در دوازدهمین روز از این دوره از بازیها امروز چهارشنبه ورزشکاران ایران خوش درخشیدند و در سه رشته به چهار مدال طلای دیگر دست پیدا کردند تا تعداد مدال های طلای کاروان ورزشی کشورمان به 16 مدال برسد.

ذبیح الله پورشیب عضو تیم ملی کاراته نخستین ورزشکاری بود که امروز ایران را صاحب سیزدهمین مدال طلا کرد. نخستین مدال طلای تیم ملی کاراته در حالی توسط پورشیب کسب شد که قبل از آن دو کاراته کا کشورمان از رسیدن به مدال بازمانده بودند.

احسان حدادی یکی از مردان طلایی امروز در حال دور افتخار زدن با پرچم مقدس ایران

در رقابتهای دوومیدانی و در ماده پرتاب دیسک احسان حدادی با رکورد 67:99 به عنوان قهرمانی و مدال طلای این دوره از بازیها دست پیدا کرد. در همین ماده محمد صمیمی موفق به کسب مدال برنز شد.

اما در رقابتهای کشتی در حالی که مهدی تقوی با شکست برابر حریفی از ژاپن به مدال نقره قناعت کرده بود، جمال میرزایی و صادق گودرزی دست به کار بزرگی زدند و با اقتدار حریفانشان را در دیدار فینال شکست دادند و به دو مدال طلای دیگر دست پیدا کردند تا کشتی آزاد در روز دوم این رقابتها صاحب سه مدال طلا و نقره شود.

با کسب این چهار مدال طلا، کاروان ورزشی ایران که روز سه شنبه جایگاه چهارم را به چین تایپه واگذار کرده بود، مجددا به رده چهارم بازگشت و با 16 مدال طلا، 10 مدال نقره و 17 برنز به روزهای آینده چشم دارد.