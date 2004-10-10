سرشماري عراق لغو شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازروزنامه زمان چاپ تركيه يك مقام ارشد اجرائي دولت اعلام كرد:"سرشماري براي مدت نامعلومي به تعويق افتاد ".

اين مقام دولتي اعلام كرد كه اگر يك دولت قادر به انجام سرشماري نباشد چگونه مي تواند به برگزاري يك انتخابات اقدام كند؟

گرچه هيچ دليلي براي لغو اين سرشماري اعلام نشده ليكن به نظر مي رسد كه به خاطر فقدان تدابير امنيتي به حالت تعليق در آمده است .

اين در حاليست كه دولت موقت پيش از اين اعلام كرده بود كه سرشماري پايه و اساس انتخابات ژانويه 2005 خواهد بود .

كارشناسان بر اين عقيده هستند كه لغو اين سرشماري وضعيت را بويژه در كركوك در هاله اي از ابهام قرار خواهد داد و اين بدان سبب است كه آينده سياسي كركوك بعد از برگزاري اين سرشماري مشخص مي شود.