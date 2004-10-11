ديكاپريو ازايفاي نقش هاوارد هيوز درفيلم خلبان سخن گفت

نمايي ازپوستر فيلم " خلبان " به كارگرداني " مارتين اسكورسيسي "

به گزارش خبرنگارسينمايي "مهر" به نقل ازبي بي سي، اين هنرپيشه درمورد ايفاي نقش " هاوارد هيوز" درواپسين ساخته " مارتين اسكورسيسي" گفت : اين شخصيت ، شخصيت منحصربه فردي است .بي ترديد اودرزمره مردهاي منحصربه فردي است كه كشورتا به حال به خود ديده است اما درعين حال او نياز مبرمي به تنهايي داشت. من مي توانم روي اين امرتاكيد كنم كه هيوزنيازبسياري به حريم شخصي اش داشت وتمايل داشت كه اوقاتش را درتنهايي بگذراند.



اين هنرپيشه جوان درادامه صحبتهايش افزود : من براي ايفاي اين نقش نيازبه تحقيقات بسياري داشتم چرا كه افراد بسياري اين شخصيت را مي شناسند واززندگينامه اش مطلع هستند .ازهمين روتا آنجا كه ممكن بود بايد به حقيقت پابند مي ماندم .



اين هنرپيشه درپايان صحبتهايش تاكيد كرد كه حضوردرچنين فيلمي بي ترديد با مبارزه طلبي هاي خاصي همراه بوده است.



فيلم " خلبان " درماه دسامبرمهمان سالنهاي سينما مي شود.