پرتغال در آستانه اعتصاب عمومی / 550 پرواز لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری بی.بی.سی، در حالی که پرتغال به شدت با مشکلات بیکاری و بدهیهای سنگین مواجه است، بزرگترین اتحادیه کارگری این کشور موسوم به سی.جی.تی.پی و اتحادیه سراسری کارگران پرتغال به طور مشترک از همه اتحادیه‌ های کارگری خواسته‌ اند تا با برپائی اعتصاب مخالفت خود را با تدابیر اقتصادی دولت پرتغال نشان دهند.

انتظار می‌ رود این اعتصاب 24 ساعته روند بسیاری از پروازهای خطوط هوایی را در فرودگاه‌ های اصلی پرتغال لغو یا مختل کند.

این اعتصاب سراسری که گفته می شود از بعد ازظهر امروز آغاز می شود اولین اعتصاب کارگری پرتغال از سال 2007 میلادی تا کنون و اولین اعتصاب مشترک کارگران توسط دو اتحادیه مهم پرتغال در 22 سال گذشته به شمار می رود.

در همین حال، اداره فرودگاه‌ های پرتغال اعلام کرده550 پرواز فرودگاه‌ه ای این کشور، امروز چهارشنبه (3 آذر) لغو خواهد شد و تنها پروازهای نظامی و اضطراری در این روز انجام می ‌شود.

بر اساس این گزارش، در بودجه پیشنهادی سال 2011 میلادی دولت پرتغال، حقوق کارکنان دولت پنج درصد کاهش می ‌یابد، مستمریها ثابت است و مالیات ارزش افزوده از 21 درصد به 23 درصد خواهد رسید. این گونه تدابیر اقتصادی دولت پرتفال خشم و اعتراض مردم این کشور را برانگیخته است.

پرتغال که فقیرترین کشور غرب اروپا به شمار می‌ آید، به علت بحران گسترده اقتصادی، با مشکلات مالی گوناگون دست به گریبان است. دولت این کشور در ماه مه برای این که به سرنوشت یونان مبتلا نشود، مجموعه ‌ای از سیاستهای ریاضت اقتصادی را در بودجه خود اعمال کرد.

"خوزه سوکراتس" نخست وزیر پرتغال، این تدابیر را برای کاستن از کسری بودجه 7.3 درصدی این کشور اتخاذ کرده است.

با توجه به توافق‌نامه رشد و ثبات اقتصادی اروپا، اعضای اتحادیه اروپا باید کسری بودجه عمومی خود را زیر سه درصد تولید ناخالص داخلی‌ شان نگه دارند.