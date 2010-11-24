1100 فرزند جانباز و شهید جذب دستگاه تعلیم و تربیت مازندران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر چهارشنبه در همایش فرزندان جانبازان جدید الاستخدام آموزش و پرورش مازندران در اردوگاه دانش آموزی شهدای بادله ساری اظهار داشت: هنوز موفق به درک وجود پاک ترین افراد جامعه اسلامی که همان جانبازان و شهدا هستند نشدیم.

وی خاطر نشان کرد: استقلال و شرف جمهوری اسلامی نشات گرفته از جان نثاری های شهدا و جانبازان بوده و باید مقام شامخ آنان را ارج نهاد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه امروز روز بهاء ایثارگران در آموزش و پرورش است تصریح کرد: فرزندان ایثارگران سفیران ارزش های اسلامی در آموزش و پرورش هستند.

فیاضی با بیان اینکه فرزندان جانبازان جدید الاستخدام در دستگاه تعلیم و تربیت باید به رسالت معلمی دقت داشته باشند یادآور شد: آینده آموزش و پرورش باید به دستان فرزندان شهدا و ایثارگران به حرکت درآید.

وی با تاکید بر اینکه تهذیب و رفتار اسلامی با دانش آموزان باید شاخصه این معلمان باشد افزود: اخلاق ولایی باید سرلوحه فعالیت معلمان شاهد باشد.

حمید علی صمیمی، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران مازندران با اشاره به اینکه این استان دارای هفت هزار ایثارگر فرهنگی است اظهار داشت: هزار و 140 رزند ایثارگر در دستگاه تعلیم و تربیت مازندران جذب شدند.

وی خاطر نشان کرد: معلمان باید رفتار ایثارگری را در آموزش و پرورش تقویت کنند.