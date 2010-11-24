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۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۱

وضعیت آلودگی هوای تبریز در مرز هشدار قرار گرفت

وضعیت آلودگی هوای تبریز در مرز هشدار قرار گرفت

تبریز- خبرگزاری مهر : مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اعلام کرد: وضعیت آلودگی هوای کلانشهر تبریز در مرز هشدار قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بیوک رئیسی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با افزایش میانگین ذرات معلق هوا در 24 ساعت گذشته به 148 میکروگرم در مترمکعب، وضعیت هوای تبریز به حداکثر میزان استاندارد هوا نزدیک شده است.

وی اضافه کرد: حداکثر میزان ذرات معلق هوا در 24 ساعت گذشته در تبریز 200 میکروگرم در مترمکعب بوده است.

رئیسی علت افزایش ذرات معلق هوا در تبریز را شرایط وارونگی دما و پایداری هوا اعلام کرد.

وی توصیه کرد: بیماران قلبی، عروقی، ریوی و افراد سالخورده از تردد غیر ضروری خودداری کرده و دانش ‌آموزان از انجام فعالیت‌های بدنی و برگزاری اردو در فضای باز بپرهیزند.

کد مطلب 1197969

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