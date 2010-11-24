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۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۵

72 درصد اعتبارات عمرانی آذربایجان شرقی تخصیص یافت

72 درصد اعتبارات عمرانی آذربایجان شرقی تخصیص یافت

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: تاکنون 72 درصد از مجموع اعتبارات عمرانی سال جاری این استان در بخش ملی تخصیص یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد اشرف نیا ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت اعتبارات استان، افزود: تخصیص چنین رقمی از اعتبارات عمرانی در بخش ملی و استانی بسیار قابل توجه بوده و تاکنون در هیچ دولتی چنین موضوعی سابقه نداشته است.

وی گفت: این میزان تخصیص نشان می دهد که دولت نهم و دهم در زمینه عمران و آبادانی کشور عزمی راسخ دارد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: سهم این استان از اعتبارات عمرانی سال 88 نیز به طور کامل و 100 درصد تخصیص یافته و جذب شده است.

اشرف نیا ادامه داد: براساس ارزیابی های وزارت کشور، آذربایجان شرقی در دوسال گذشته از نظر کمی و کیفی اجرای پروژه های عمرانی مقام نخست را در میان استان های کشور داشته است که این موفقیت در سایه تلاش و همت مدیران و پیمانکاران حاصل شده است.

وی با تاکید بر اینکه در دولت فعلی مشکلی در زمینه تخصیص بودجه های عمرانی وجود ندارد، گفت: مدیرانی که به غلط در این زمینه اظهارنا امیدی کرده و از دولت انتقاد می کنند، باید کنار بروند.

اشرف نیا اضافه کرد: مدیران دولت باید افتخار کنند که زمینه خدمت رسانی آنها به مردم، فراهم شده است و لذا باید قدردان این نعمت الهی باشند.

کد مطلب 1197970

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