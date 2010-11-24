72 درصد اعتبارات عمرانی آذربایجان شرقی تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمد اشرف نیا ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی وضعیت اعتبارات استان، افزود: تخصیص چنین رقمی از اعتبارات عمرانی در بخش ملی و استانی بسیار قابل توجه بوده و تاکنون در هیچ دولتی چنین موضوعی سابقه نداشته است.

وی گفت: این میزان تخصیص نشان می دهد که دولت نهم و دهم در زمینه عمران و آبادانی کشور عزمی راسخ دارد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: سهم این استان از اعتبارات عمرانی سال 88 نیز به طور کامل و 100 درصد تخصیص یافته و جذب شده است.

اشرف نیا ادامه داد: براساس ارزیابی های وزارت کشور، آذربایجان شرقی در دوسال گذشته از نظر کمی و کیفی اجرای پروژه های عمرانی مقام نخست را در میان استان های کشور داشته است که این موفقیت در سایه تلاش و همت مدیران و پیمانکاران حاصل شده است.

وی با تاکید بر اینکه در دولت فعلی مشکلی در زمینه تخصیص بودجه های عمرانی وجود ندارد، گفت: مدیرانی که به غلط در این زمینه اظهارنا امیدی کرده و از دولت انتقاد می کنند، باید کنار بروند.

اشرف نیا اضافه کرد: مدیران دولت باید افتخار کنند که زمینه خدمت رسانی آنها به مردم، فراهم شده است و لذا باید قدردان این نعمت الهی باشند.