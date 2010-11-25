اسماعیل احمد زاده در حاشیه نشست اعضای شورای اسلامی استان کردستان که با حضور معاون برنامه ریزی استاندار و مدیر کل راه و ترابری برگزار شد در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: عملیات ساخت و ساز فرودگاه سقز در سال جاری و بدلیل نبود اعتبار مورد نیاز تعطیل شده است.

وی عنوان کرد: در حالیکه ساخت فرودگاه سقز به عنوان یکی از نیازهای اصلی استان کردستان در حوزه توسعه حمل و نقل هوایی در جریان مصوبات دور اول و دوم سفر هیئت دولت به کردستان تصویب و تلاش بسیاری برای جذب اعتبار برای ساخت این پروژه صورت گرفت ولی متاسفانه از چندین روز قبل عملیات اجرایی و ساخت این پروژه متوقف شده است.

عضو شورای اسلامی استان کردستان گفت: ساخت فرودگاه در شهر سقز می توانست علاوه بر تامین تمامی نیازهای استان کردستان، نیاز مردم بعضی از شهرستانهای استان آذربایجان غربی را نیز تامین کند که برغم اهمیت این موضوع اعتبار مورد نیاز برای این پروژه در نظر گرفته نشد و امروز تمامی فعالیت های عمرانی در محل ساخت این فرودگاه به صورت کامل متوقف شده است.

احمد زاده با اشاره به زمان آغاز عملیات ساخت فرودگاه سقز بیان داشت: عملیات اجرایی پروژه در سال 85 آغاز شد و برغم گذشت بیش از چهار سال از کلنگ زنی میزان پیشرفت پروژه هم مناسب نیست و می طلبد که مسئولان استان و نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی تلاش جدی تری در راستای جذب اعتبار مورد نیاز و از سرگرفتن عملیات ساخت و ساز این پروژه مهم را در دستور کار قرار دهند.

ساخت فرودگاه سقز از سال 85 و با استفاده از اعتبارات استانی آغاز شد و بنا به گفته مدیر کل راه و ترابری استان کردستان، مجوز کمیسیون ماده 32 برای این پروژه اخذ و در ردیف اعتبارات ملی قرار گرفت که قرار بود در سال گذشته اعتباری به این پروژه اختصاص پیدا کند که میزان جذب اعتبار منظور شد صفر ریال بود و به همین دلیل عملیات ساخت آن متوقف شده است.

عملیات اجرایی ساخت فرودگاه سقز در حالی متوقف شده است که در حال حاضر تنها فرودگاه فعال در استان کردستان در شهر سنندج واقع شده و روزانه دو پرواز رفت و برگشت به شهر تهران انجام می شود و با توجه به ضعف زیرساخت های حمل و نقل زمینی در استان ساخت و راه اندازی فرودگاه سقز یکی از نیازهای مبرم کردستان در این بخش به شمار می رود.