دو هزار و 264 واحد شغلي مزاحم در تهران پلمپ شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، همچنين در اين مدت يك هزار و 945 واحد شغلي با دريافت آراي تمهيد مي بايست نسبت به رفع مزاحمت شغلي خود براي شهروندان اقدام كنند . بر اساس مصوبه قانوني سال 1334 شمسي، شهرداري وظيفه دارد از ايجاد و تاسيس تمام اماكن به نحوي كه موجب بروز مزاحمت براي ساكنان شده يا مخالف اصول بهداشتي در شهر تلقي مي شود جلوگيري نمايد و در صورت وجود چنين مشاغلي نسبت به تعطيلي يا انتقال آنها به خارج از محدوده سكونت شهروندان اقدام كند.

بر همين اساس مناطق 22 گانه شهرداري تهران با شكايت مردمي در خصوص وجود اماكن و مشاغل مزاحم، نسبت به اعزام كارشناسان و بررسي موضوع اقدام مي كنند و راي صادرشده به ذي نفع ابلاغ مي شود كه اين راي پس از طي مراحل قانوني قطعي و لازم الاجرا خواهد بود.

طبق آماري كه شركت ساماندهي مشاغل شهر تهران منتشر كرده است، شش ماهه اول سال گذشته شهرداري تهران براي 1112 واحد شغلي راي تعطيلي صادركرده است كه اين آمار در شش ماهه دوم همان سال به 945 فقره حكم تعطيلي و پلمپ كاهش يافت.