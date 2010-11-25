540 واحد مسکونی بهسازی شده در فارس به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد صادقی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح پروژه های توانمند سازی سکونتگاه های غیر رسمی شیراز گفت: استان فارس طی سالهای گذشته در بحث بهسازی بافتهای فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی پیشرفت بسیاری داشته که در این خصوص 50 هزار واحد مسکونی دیگر نیز در بخش بافت فرسوده در شش ماه اول سال آینده افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: سرمایه گذاری در بخش بهسازی بافت فرسوده استان فارس نسبت به سال قبل 321 درصد رشد داشته و به رقم 386 میلیارد ریال رسیده است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به وضعیت بافت فرسوده کشور گفت: از ابتدای انقلاب تا قبل از شروع بکار دولت نهم هزار و 68 هکتار بافت فرسوده بهسازی شده بود که این آمار از سال 84 تا سال 88 به سه هزار و 500 هکتار افزایش یافته که این رقم 3.5 برابر عملکرد 26 سال گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه در برنامه پنجم توسعه نیز بحث بافت های فرسوده مورد توجه قرار گرفته، بیان کرد: سال قبل برای احیا و نوسازی 30 هزار واحد بافت فرسوده 450 میلیارد تومان و امسال برای 60 هزار واحد 12 هزار میلیارد ریال هزینه شده است و در کل سرمایه گذاری سال جاری در بخش بافتهای فرسوده 65 هزار میلیارد ریال است.

معاون وزیر مسکن و شهر سازی با اشاره به وضعیت مسکن مهر در بافت فرسوده نیز گفت: دولت مصمم است که وضعیت مسکن مهر در بافت فرسوده را با سرعت بیشتری اجرایی کند که در این راستا برای 150 هزار واحد مسکن مهر در بافت فرسوده اعتبار تخصیص یافته است.