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۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۸

بمناسبت هفته بسیج؛

40 تیم پزشکی به مناطق محروم لرستان اعزام شدند

40 تیم پزشکی به مناطق محروم لرستان اعزام شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: همزمان با سومین روز از هفته بسیج به همت بسیج جامعه پزشکی سپاه لرستان و با همکاری بسیجیان دانشگاه علوم پزشکی استان 40 تیم پزشکی مجهز به اقلام دارویی و بهداشتی به مناطق محروم و صعب العبور استان اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، این تیم ها به مناسبت دهه ولایت و هفته بسیج صبح چهارشنبه از محل پادگان امام حسین (ع) سپاه پاسداران استان لرستان به روستاهای محروم استان اعزام شدند.

تیم های اعزامی متشکل از 160 پزشک، پرستار، ماما و کارشناس بهداشت محیط بوده که خدمات پزشکی، مشاوره، بهداشت خانواده و بهداشت محیط را بصورت رایگان به ساکنین این مناطق ارائه خواهند کرد.

بنابر این گزارش اقلام بهداشتی شامل شامپو، مسواک، خمیردندان، دستمال کاغذی و کیسه زباله مورد نیاز این تیمها را معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تأمین کرده و اقلام داروئی مورد نیاز تیم ها را نیز معاونت درمان دانشگاه تأمین کرده است.

ارزش ریالی اقلام بهداشتی و دارویی ارسال شده برای مناطق محروم استان در مجموع بالغ بر 50 میلیون ریال می باشد که به صورت رایگان در بین مردم ساکن در مناطق مختلف استان لرستان توزیع خواهند شد.

کد مطلب 1197997

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