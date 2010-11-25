عملکرد بسیج در تولیدعلم و فناوری/ درخواست کشورها برای دریافت تجربه بسیج

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی رحیم صفوی عصر چهارشنبه در همایش بسیجیان دانشگاه‌ها در سالن همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی درباره تاثیر بسیج در بازتاب و عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی، گفت: اولین تاثیر بسیجیان این است که آمریکایی‌ها پس از حمله نظامی به افغانستان و عراق اراده کرده بودند به ایران حمله نظامی کنند اما این جرات را پیدا نکردند.

وی افزود: در کتاب خاطرات جورج بوش آمده است که پس از افغانستان و عراق تصمیم حمله به ایران را پیدا کرده بودند اما جای این سئوال باقی است که چرا آمریکایی‌ها با وجود تصمیمشان جرات حمله به ایران را پیدا نکردند روشن است که پس از تدبیرهای حکیمانه و مواضع شجاعانه مقام معظم رهبری وجود قدرتی به نام بسیج و اینکه آمریکایی‌ها نمی‌دانستند عکس‌العمل بسیجی‌ها چه خواهد بود، جرات حمله به ایران را پیدا نکردند البته قدرت نیروهای مسلح کشورمان به جای خود باقی است اما بسیج قدرت بازدارنده اصلی در برابر حمله آمریکا بود.

مشاور عالی مقام معظم رهبری با بیان اینکه در 8 سال دفاع مقدس مکتبی به نام مکتب مقاومت ایجاد شد، خاطرنشان کرد: مکتب مقاومت به لبنان صادر شد و حزب‌الله لبنان را رقم زد و به فلسطین رفت و مقاومت حماس را ایجاد کرد. حزب‌الله لبنان از بسیجیان ایران الگو گرفت و در جنگ 33 روزه پیروز شد حماس نیز در جنگ 22 روزه ارتش اسرائیل را با شکست مواجه کرد. مکتب مقاومت بسیجیان ایران به عراق و افغانستان و شاید خیلی کشورهای دیگر صادر شده باشد.

رحیم صفوی از انتشار تفکر بسیجی و راه‌اندازی بسیج جهان اسلام به عنوان یکی از محورهایی نام برد که ذیل نقش بسیج در بازتاب و عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی موثر است و گفت: تفکر بسیجی به خیلی از کشورها صادر شده و خیلی‌ها در کشورهای اسلامی به دنبال راه‌اندازی بسیج جهان اسلام هستند.

وی افزود: بیداری اسلامی، انقلابی‌گری در مقابل حکومت‌های فاسد در برخی کشورها و حکومت‌های وابسته و آمریکایی‌ها که در خیلی از کشورها دیده می‌شوند، الگو گرفته از بسیج ایران است.

مشاور عالی رهبری معظم انقلاب در تبیین الگوی کارآمدهای متنوع بسیج نیز گفت: بسیجیان ما فقط یک کارکرد امنیتی و دفاعی ندارند بلکه در صحنه‌های مختلف فرهنگی و ایجاد قدرت نرم هنرمندانه حرکت می‌کنند. بسیج یک قدرت فرهنگی، یک ایدئولوژی و تاثیرگذار است و در کشورمان در زمینه سازندگی حرف اول را می زند.