به گزارش خبرنگار مهر، منصور براهیمی در نشست تخصصی "فلسفه و هنر" که در آخرین روز از همایش روز جهانی فلسفه، سی ام آبان تا دوم آذر از سوی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در کتابخانه ملی برگزار شد، درباره "تراژدی و فلسفه" سخن گفت: در سنت فلسفی غرب، تراژدی همواره محل بحث بوده است و فیلسوفان از طریق بحث در چیستی تراژدی و نگرش تراژیک بر پرسشها و مسائلی فائق آمده‏اند که پای عقل استدلالی را برای ورود به آنها لنگ و چوبین دیده‏اند.

به نظر براهیمی می‏توان با نگاهی به نحوه برخورد افلاطون و ارسطو به مقوله تراژدی خط سیر این تلاش حکمت آموز را تا نیچه و هگل و هایدگر و دیگر اندیشمندان غربی پی گرفت و آشکارا مشاهده کرد که تراژدی همچون راهنما و راهبر فیلسوفان عمل کرده است و همواره محل اتصال فلسفه غربی با فرزانگی و حکمت بوده است.



وی تصریح کرد: در کشور ما حکیمانی چون فردوسی، حکمت تراژدی را نه صرفا در چارچوبهای شناخت نظری، بلکه از طریق آفرینش تراژدی و برآمدن شناخت نظری از شناخت ابداعی تجربه کرده و تعلیم داده‏اند. به نحوی که ما در داستانهایی چون رستم و سهراب، رستم و اسفندیار و یا داستان فرود، بلندپروازی و شکنندگی، شکاف در تصویر قهرمانی، تقدیر الهی در برابر اراده انسانی، کشاکش میان فضایل، و شکاف میان خوب بودن و خوب زیستن را تجربه می کنیم.



"جایگاه تئاتر در اندیشه فلسفی دهه آغازین قرن 21" عنوان سخنرانی کامران سپهران بود. وی فلسفه و تئاتر را از همان سرآغاز تاریخ رسمی خود دارای رابطه‌ای پر شور و شر دانست و گفت: فکر فلسفی سوای جد و جهد برای تبیین مبانی نظری حوزه تئاتر، آنگاه که پای غور و تدقیق به حوزه اجتماع می‌رسد از تئاتر چه به استعاره و چه به معنای واقعی کلمه، بهره بسیار برده است.



وی تصریح کرد: به هر حال به نظر می‌رسد پس از دهه 1960 و روزهای اوج مکتب فلسفی اگزیستانسیالیسم و همزاد تئاتریش، یعنی تئاتر ابسورد، بده و بستان این دو حوزه دوران افول خود را طی می‌کند. حتی به جای واژه تئاتر، این پرفرمنس یا اجرا بود که به هنگام اندیشه، فرضاً در باب اجتماع مورد استفاده قرار می‏گرفت.



سپهران خاطرنشان کرد: با آغاز قرن بیست و یکم گویا ورق برگشته است. این مطلب را به ویژه در اندیشه‌های دو فیلسوف پرنفوذ فرانسوی در دهه نخستین قرن حاضر، حتی در حوزه فکری آنگلوساکسون، یعنی آلن بدیو و ژاک رانسیر می‏توان یافت؛ تئاتر بار دیگر امکانی برای راه یابی به ظرائف فکر فلسفی شده است.



محمد بهشتی دیگر سخنران نشست تخصصی فلسفه و هنر بود که با موضوع "سبک زندگی از نگاه سهروردی و فلسفه اشراق" سخنرانی کرد. به زعم وی سبک زندگی عنوانی است که هرچند از دیرباز از مطالبات جدی انسان بوده و آدمی همواره برای رسیدن به اهداف خود و غلبه بر مشکلات فردی و اجتماعی در جستجوی آن بوده اما در دهه‌های اخیر به صورتی فزاینده مورد توجه محققان و اندیشمندان قرار گرفته است.



وی یادآور شد: سبک زندگی باید به عنوان فرآیندی که با تمام ابعاد و زوایای زندگی و با کلی‌ترین مسائل فکری و عقلی تا جزئی‌ترین موضوعات رفتاری انسان ارتباط دارد مورد توجه قرار گیرد.



بهشتی که در طول سخنرانی خود کوشید سبک زندگی را از نگاه سهروردی و فلسفه اشراق بر پایه ساختار کلی، مبانی، اصول و قواعد اشراقی چون نور، نظام نوری، شهود، اندیشه و سیر باطن ارائه کند، نخست به ملاکها و معیارهای سبک زندگی اشراقی مثل توجه به غربت نفس، مفتوح بودن باب ملکوت، تعادل و اعتدال، تقویت اندیشه، تقید شرعی، دلسوز و غم‌خوار مردم بودن و وصال و لقاء باری‏تعالی پرداخت.



وی در ادامه پاره‌ای از دستورالعملها و شیوه‌های کلیدی سبک زندگی اشراقی مانند چگونگی معرفه النفس، کیفیت ریاضت و سیر و سلوک، چگونگی اشراق انوار و... را تبیین کرد.

"از دیسنی‌لند تا لاس‌وگاس: توهم یا واقعیت؟" عنوان سخنرانی سخنران بعدی نشست، نیر طهوری، عضو فرهنگستان هنر بود که به بحث درباره دیسنی‌لند و لاس‌وگاس به عنوان دو مرکز تفریحی عظیم در آمریکا، با میلیونها بازدیدکننده در سال پرداخت.

به گفته طهوری این دو مکان نه فقط بحثهای فراوانی را در میان معماران که در میان اهل فلسفه و زمینه‌های دیگر همچون نشانه‌شناسی و جامعه شناسی نیز رقم زده‏اند: رابرت ونتوری از پیشگامان معماری پست‌مدرن در آمریکا اولین معماری بود که در 1972 نگاه به لاس‌وگاس را با کتاب معروفش آموختن از لاس وگاس تغییر داد، اگرچه چارلز جنکس دیگر معمار و منتقد هم‌وطن او در نوشته‌های متعددی از معماری تجاری و تفریحی دیسنی‌لند سخن گفت که لحنی از کنایه در بازاری بودن یا معماری تفننی در آن به چشم می‌خورد.



وی تصریح کرد: از مهمترین مضامین پست‌مدرنها بحث درباره واقعیت یا فقدان آن در معماری است. اگر دیسنی‌لند سرزمین رؤیاها و افسانه‌ها و قهرمانان خیالی از علی بابا و سندباد تا پیترپَن و پینوکیو، باگزبانی و میکی‌موس، سیندرلا و سفیدبرفی است، لاس وگاس نمونه اغراق‌آمیزی از افراط در شکوهی ساختگی برای بازسازی قلب‌گونه‌ای از شهرها و بناهای معروف جهان است. به گمان طهوری اگر در دیسنی‌لند پاریس می‌توانیم مین‌استریت را با مشخصه‌های اصلی قرن نوزدهمی آمریکا و تپه آشنایی ببینیم که نام هالیوود را بر پیشانی خود دارد، در لاس وگاس می‌توان مجموعه‌ای در هم فشرده از ونیز و رم باستان و پاریس و نیویورک را در کنار هم یافت.



این پژوهشگر و مترجم خاطرنشان کرد: امبرتو اکو، نشانه‌شناس ایتالیایی، آمریکا را نشانه بهشت و سرزمین موعود در فیلم کازابلانکا معرفی کرد، و بودریار فیلسوف فرانسوی با تأکید بر کالیفرنیا، دیسنی‌لند را بهشت ‌خواند هر چند ممکن است اندوهبار، ملال‌آور و سطحی باشد. بهشتی مصنوعی و خالی از روح چنانکه یک قرن پیش‌تر بودلر شاعر هم‌وطنش، از بهشتهای ساختگی و استحاله روسپی‌وار هنر سخن گفته بود.



وی افزود: همچنین بودریار با انگشت‌گذاشتن بر ویژگی بیابانی ایالتهای کالیفرنیا و نوادا که دیسنی‌لند و لاس‌وگاس در آنها قرار دارند، همزمان یادآور بهشت گمشده و برهوتی است که در ادبیات غرب و آمریکا سابقه‌ای به طول چند قرن دارد. او عبور از بیابان‌ها را با اتوموبیلهای پرسرعت به صورت فیلم سفر در زمان واقعی بیان می‌کند. اگر والتر بنیامین ابداع سینما را انتقال هنر از آیین به نمایش تلقی می‌کند، بودریار فرهنگ آمریکا را آمیزه‌ای از فضا، سرعت، سینما و فن‌آوری می‌داند؛ در اینجا سینما حقیقی است نه مجازی، زیرا کل فضا و کل شیوه زندگی سینمایی است، زندگی سینماست.



مهدی حجت، دیگر سخنران این نشست بود که درباره "فلسفه و معماری" سخن گفت: معماری مربی‌ست؛ مربی‏ای که نقش آن در استعلای انسان به شدت مورد غفلت قرار گرفته است. معماری امروز با فاصله گرفتن از فلسفه وجودی خود نه تنها امکان دستگیری از انسان را از دست داده که به عاملی مخرب در فعلیت یافتن استعدادهای بالقوه انسانی بدل شده است.



وی تصریح کرد: تبیین فلسفه وجودی معماری و ترسیم حوزه مسئولیت حقیقی معماران امری است چند جانبه و ضروری که انجام کامل آن تنها از عهده معماران ساخته نیست. شاید بتوان عدم مشارکت حوزه‏های ذیربط در این مبحث را یکی از دلایل بروز شرایط حاضر برشمرد. مشکل درخت تناور معماری ایران در کیفیت تغذیه ریشه هاست که در صورت رسیدگی به موقع به آن زود خواهد بود که ثمرات جانبخش آن به همه بهره برساند.



"راز معنویت فلسفی تقدس و تقدس زدایی در تعزیه ایرانی" نیز دیگر سخنرانی‏ای بود که سید مصطفی مختاباد درباره آن سخن گفت.



به گفته وی صاحبنظران هنر جهانی تعزیه را هنر قدسی ایرانیان می‏نامند، پدیده‏ای که جهان مادی و معنوی را در هم تنیده و در افق معنوی ساحت حیات ازلی عشق، هنر شیعی را تجلی می‏بخشد تا با این بیان راز و مرز ایمان به باورهای قدسی در زبان هنر مردمی بیان گردد. تصویری که در آن خیر و شر انبیا و اولیا نگارگری می‏شوند و همین شبیه‏سازی پرگاری می‏گردد تا مفاهیمی چون تقدس و تقدس‏زدایی در آن ترسیم گردند.



وی خاطرنشان کرد: در تفسیر و باز تفسیر جهان تعزیه، اگر چه همه عناصر جلوه‏ای برای عروج قدسیت هستند ولی اموری مادی و غیر قدسی در این جهان متافیزیک حضوری فیزیکی و غیر قدسی می‏یابند. این متافیزیک حضور امری است که رازمداری معنویت فلسفی تعزیه را در چشم دین‏باوران و جویندگان هنر عبادی در مفاهیم تقدس و تقدس‏زدایی نقش می‏زند.