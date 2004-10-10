زوجهاي جوان تهراني به سايت پيوندهاي آسماني مراجعه كنند

وي در خصوص چگونگي استفاده متقاضيان وام ازدواج از اطلاعات اين سايت افزود: متقاضياني كه مدارك خود را براي دريافت وام ارسال كرده اند، در صورت داشتن كد ملي مي توانند اززمان دعوت شدن خود با خبر شوند. دبير ستاد پيوندهاي آسماني در عين حال به آخرين آمار دعوت شدگان اشاره كرد و گفت: تعداد 35 هزار و 644 نفر از متقاضيان تا اول آبان ماه براي دريافت وام دعوت شده اند. جمشيديان افزود: در حال حاضر روزانه مدارك 750 نفر از متقاضيان وام ازدواج مورد رسيدگي قرار مي گيرد و به صندوق هاي مربوطه معرفي مي شوند. شايان گفتن است وام يك ميليون توماني ازدواج را شهرداري تهران به آن دسته از زوجهاي جوان پرداخت مي كند كه تاريخ وقوع عقدشان از آذرماه سال 82 به بعد باشد و ساكن در مناطق 22 گانه شهرداري تهران باشند.