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۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۰۸

انتخابات بهترین بازیکن آسیا/

ایران بهترین تیم فوتسال آسیا شد/ سئونگنام بهترین باشگاه سال 2010

ایران بهترین تیم فوتسال آسیا شد/ سئونگنام بهترین باشگاه سال 2010

در مراسم انتخاب برترین‌های سال آسیا تیم فوتسال کشورمان به عنوان برترین تیم فوتبال سال 2010 قاره آسیا انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در هفدهمین دوره مراسم انتخاب برترین‌های سال فوتبال آسیا که عصر امروز در شهر کوالالامپور مالزی در جریان است، تیم فوتسال ایران به عنوان برترین تیم سال آسیا انتخاب شد.

در فهرست نهایی کنفدراسیون فوتبال آسیا برای انتخاب تیم برتر فوتسال سال 2010 این قاره، تیم‌های ژاپن و ازبکستان هم حضور داشتند که این افتخار باردیگر به فوتسال کشورمان رسید.

همچنین جایزه رفتار جوانمردانه سال آسیا هم از بین سه فدراسیون چین، ایران و ژاپن به فدراسیون فوتبال ژاپن اختصاص یافت و تیم ملی استرالیا هم بالاتر تیم‌های ژاپن و کره جنوبی به عنوان برترین تیم ملی سال آسیا انتخاب شد.

در انتخاب برترین باشگاه سال 2010  آسیا هم از بین باشگاه‌های الاتحاد سوریه، سئونگنام ایلهوا کره جنوبی و ذوب آهن ایران، تیم کره ای قهرمان لیگ قهرمانان آسیا به عنوان برترین باشگاه سال 2010 انتخاب شد. فدراسیون فوتبال استرالیا به عنوان فدراسیون رویایی سال انتخاب شد.

کد مطلب 1198013

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