افتخارآفرینی قهرمانان البرز در گوانگجو تداوم دارد

علی فیروزگاه که به همراه تیم اعزامی البرز به مسابقات گونگجو رفته است در گفتگو با مهر خاطرنشان کرد: ورزش همگانی باید شکل بگیرد تا به ورزش قهرمانی ختم شود.

ورزشکاران البرز در مسابقات آسیایی خوش درخشیدند

این مسئول یادآور شد: قهرمانانی چون راحله آسمانی و سمانه ششپری در حالی برافتخارات این استان افزودند که حمید رضا قلی پور ووشو کار کرجی با کسب مدال طلای بازیهای آسیایی گوانگجو بر افتخارات تیم ملی اعزامی به این مسابقات افزود.



وی بیان کرد: کرج مرکزاستان البرز، 19 نفر از ورزشکاران خود را با همراهی چهار نفر از مربیان و داوران این منطقه را به همراه تیم اعزامی از کشور به این دوره از مسابقات به گوانگجو چین اعزام کرد که درخشش ورزشکاران البرزدر عرصه ورزشی مرهون تلاش آنان است.

فیروزگاه افزود: عملکرد ورزشکاران اعزامی به مسابقات آسیایی گوانگجو رضایتبخش بوده است و با تلاش قهرمانان استان البرز امید مدال آوری کرجیها بیش از پیش وجود دارد.



وی افزود: دراداره تربیت بدنی قبل از اعزام ورزشکاران البرز جلسات مختلفی را با هیئتها برگزار شد تا درروند آماده سازی ورزشکاران اعزامی به بازی‌های آسیایی، حضوردر اردوهای آمادگی مشکلی به وجود نیاید.

این مسئول ورزش البرز افزود: روند کسب مدال توسط ورزشکاران البرز در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی گوانگجو ادامه خواهد داشت و موفقیت ورزشکاران و تعداد مدال‌های کرجیها نشان می‌دهد که ورزش البرزتوسعه یافته است.



فیروزگاه افزود: ورزشکاران البرز درهفته نخست بازی‌های آسیایی مدال‌های رنگارنگ و باارزشی کسب کرده‌اند که این موفقیت حاصل تلاش همه خدمتگزاران در این عرصه است و امید می رود این روند تداوم یابد.



معاون مدیر کل و رئیس اداره تربیت بدنی شهرستان کرج افزود: در چهارسال گذشته علاوه بر توفیقاتی که در حوزه ورزش کرج بدست آمد، تلاش‌های زیادی شد و با برنامه ریزی‌هایی که صورت گرفت امروز حاصل تلاش‌ها و نگرشها را در ورزش البرز به عینه شاهد هستیم.

البرز ورزشکاران مستعد بسیاری را در خود جای داده است



وی افزود: استان البرز بسیار پرجمعیت و دارای جوانانی با استعدادهای متنوع است، به همین منظور به دنبال توسعه رشته‌های ورزشی هستیم تا در عرصه های کشوری آسیایی و جهانی بتوانیم به نتایج مطلوبی برسیم.



فیروزگاه بیان داشت: تمام رشته‌ها نیاز به زیرساخت دارند بنابراین ما بدنبال تهیه زیرساخت‌ها هستیم و از سویی تلاش می‌کنیم با تربیت مدیرانی توانمند در ورزش استان وبهره گیری ازمربیان با استعداد در حوزه ورزش همگانی وسپس در عرصه قهرمانی افتخار افرینی کنیم.



وی عنوان کرد: تاکید رئیس سازمان تربیت بدنی بر توسعه و گسترش ورزشهای همگانی وقهرمانی باعث شده است که از چند سال گذشته نگاه ویژه ای به ورزش صورت گیرد و ما سعی کرده ایم با برنامه ریزی مناسب کاری کنیم که تمام اعضای خانواده از خانه هایشان بیرون بیایند و همراه یکدیگر ورزش کنند.