27 زندانی جرایم غیرعمد در کرمان آزاد می شوند

سید حجت الله موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون با اقدامات انجام شده از جمله اخذ رضایت شاکیان، اهداء وام و جشنهای گلریزان 305 زندانی جرایم غیرعمد در کرمان آزاد شده اند.

وی گفت: به مناسبت عید غدیر نیز 27 زندانی جرایم غیرعمد در استان کرمان از زندان آزاد می شوند.

موسوی قوام ادامه داد: در حال حاضر 185 نفر زندانی غیرعمد در زندانهای کرمان وجود دارند.

این مسئول تصریح کرد: اکثر این زندانیان به دلیل جرایم مالی در زندان حضور دارند که مهمترین جرایم دیه سوانح رانندگی و همچنین مهریه و نفقه است.

وی ادامه داد: طی سال جاری 19 جشن گلریزان در کرمان برگزار می شود که در آزادی زندانیان بسیار موثر است.

وی گفت: زندانیانی که به مناسبت عید غدیر آزاد می شوند مربوط به زندانهای رفسنجان، کرمان، بافت، جیرفت، سیرجان، شهربابک و بم هستند.

این مسئول تصریح کرد: این زندانیان با کمکهای مردمی و اعتبارت دولتی آزاد شده اند.

وی اضافه کرد: از مجموع زندانیان جرایم غیرعمد استان کرمان دو نفر زن هستند که امیدواریم با کمک خیران آزاد شوند.

