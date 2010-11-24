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۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۵۰

به مناسبت عید غدیر/

27 زندانی جرایم غیرعمد در کرمان آزاد می شوند

27 زندانی جرایم غیرعمد در کرمان آزاد می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل ستاد دیه کرمان از آزادی 27 زندانی جرایم غیرعمد به مناسبت عید غدیر در کرمان خبر داد.

سید حجت الله موسوی قوام در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون با اقدامات انجام شده از جمله اخذ رضایت شاکیان، اهداء وام و جشنهای گلریزان 305 زندانی جرایم غیرعمد در کرمان آزاد شده اند.

وی گفت: به مناسبت عید غدیر نیز 27 زندانی جرایم غیرعمد در استان کرمان از زندان آزاد می شوند.

موسوی قوام ادامه داد: در حال حاضر 185 نفر زندانی غیرعمد در زندانهای کرمان وجود دارند.

این مسئول تصریح کرد: اکثر این زندانیان به دلیل جرایم مالی در زندان حضور دارند که مهمترین جرایم دیه سوانح رانندگی و همچنین مهریه و نفقه است.

وی ادامه داد: طی سال جاری 19 جشن گلریزان در کرمان برگزار می شود که در آزادی زندانیان بسیار موثر است.

وی گفت: زندانیانی که به مناسبت عید غدیر آزاد می شوند مربوط به زندانهای رفسنجان، کرمان، بافت، جیرفت، سیرجان، شهربابک و بم هستند.

این مسئول تصریح کرد: این زندانیان با کمکهای مردمی و اعتبارت دولتی آزاد شده اند.

وی اضافه کرد: از مجموع زندانیان جرایم غیرعمد استان کرمان دو نفر زن هستند که امیدواریم با کمک خیران آزاد شوند.
 

کد مطلب 1198022

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