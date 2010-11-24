ایرماتوف برترین داور سال آسیا شد/ کمک داور ژاپنی بهترین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفدهمین دوره مراسم انتخاب برترین‌های سال فوتبال آسیا که عصر امروز در شهر کوالالامپور مالزی در جریان است، راوشان ایرماتوف از ازبکستان برای دومین سال متوالی عنوان برترین داور سال آسیا را از آن خود کرد.

در این بخش خلیل الغمدی از عربستان و یوئیچی نیشیمورا از ژاپن هم حضور داشتند، در نهایت راوشان ایرماتوف که در جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی هم عمکرد خوبی داشت، بهترین داور سال آسیا شد.

ساچیکو یاماگیشی از ژاپن عنوان بهترین داور زن آسیا را از آن خود کرد که هونگ ایون آ از کره جنوبی و کاموئنگ پانیپار از تایلند رقیبان وی در این انتخاب بودند.

در بخش بهترین کمک داور سال آسیا تورو ساگارا از ژاپن بالاتر از بهادیر کوچکارف از قرقیزستان و رافائل کوچکارف از ازبکستان عنوان برترین کمک داور سال آسیا را از آن خود کرد. در بخش بانوان هم شیهو آیوکای از ژاپن بالاتر از هو سارا می یی از استرالیا و کیم کیونگ مین از کره جنوبی عنوان بهترین کمک داور زن سال آسیا را از آن خود کرد.