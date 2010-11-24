650 روستای کرمان از نعمت آب بی بهره هستند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد هاشمی عصر چهارشنبه در همایش دهیاران کرمان اظهارداشت: کل جمعیت استان کرمان طبق آخرین سرشماری دو میلیون 600 هزار نفر است که یک میلیون و 89 هزار نفر در روستاها زندگی می کنند.

وی ادامه داد: طی سالهای اخیر اقدامات بسیاری برای ایجاد زیرساخت و مسائل رفاهی در روستاهای استان کرمان انجام شده است اما همچنان سیر مهاجرت به شهرها ادامه دارد.

وی یکی از دلایل مهارجرت را خشکسالی و کمبود آب دانست و گفت: هم اکنون 650 روستا از نعمت آب آشامیدنی بی بهره هستند.

هاشمی خاطرنشان کرد: از دیگر دلایل مهاجرت روستائیان به شهرها درآمد پائین و رفاه شهرها است.

این مسئول ادامه داد: هم اکنون دو هزار و 218 روستای کرمان از نعمت برق بهره مند شده اند و روند برق دار شدن روستاهای کرمان همچنان ادامه دارد.

مدیرکل امور روستایی استانداری کرمان خاطرنشان کرد: ایجاد زیرساختها لازم و توسعه متوازن در بخشهای مختلف همچنین ایجاد اشتغال و درآمد مهمترین عواملی است که می تواند در توسعه روستاها موثر باشد که در نهایت از مهاجرت روستائیان به شهرها جلوگیری می کند.