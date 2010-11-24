امکانات بهداشتی و درمانی در قم باید گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله ابراهیم امینی در دیدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به تجهیز و راه اندازی بیمارستان شهید آیت الله دکتر بهشتی در سال‌های اخیر توسط دولت‌های نهم ودهم گفت: با توجه به موقعیت فرهنگی و مذهبی شهر قم و حضور زائران حرم کریمه اهل بیت‌(س) و طلاب غیر ایرانی از سراسر نقاط جهان این شهر نیازمند گسترش امکانات بهداشتی و درمانی است و ایجاد و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی مانند بیمارستان شهید بهشتی در قم موجب حفظ آبروی تشیع است.



امام جمعه قم با بیان اینکه سنگ بنای این بیمارستان با خلوص نیت و هدف کمک به اقشار محروم، بی‌بضاعت و نیازمندان نهاده شد گفت: بعد از سالها بلاتکلیفی و واگذاری این مرکز به دولت انتظار می‌رود، کیفیت و نحوه ارائه خدمات روز به روز گسترش یابد.



آیت الله امینی تصریح کرد: در صورت توسعه امکانات درمانی نه تنها نیازی به مراجعه بیماران به مراکز درمانی خارج استان نیست بلکه امکان پذیرش سایر بیماران از شهرهای اطراف نیز در قم فراهم می شود.



وی همچنین سفر اخیر رهبر فرزانه انقلاب به قم را سبب خیرات و برکات بیشماری دانست و افزود: در این سفر اعتبارات مناسبی به قم اختصاص داده شد که باید با برنامه‌ریزی و در جهت رفع نیازها هزینه شود.



عضو جامعه مدرسین با اشاره به پیشینه مراجع، علما و روحانیت در ایجاد مراکز بهداشتی درمانی گفت: اهتمام بسیاری از بزرگان حوزه به ساخت و تجهیز مراکز درمانی بیانگر اهمیت بهداشت و درمان در جامعه بویژه نیاز قشر محروم و بی بضاعت است.



برخورد مناسب کادر درمانی با مراجعان، موجب تبلیغ ارزشها می‌شود



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه انجام وظایف تخصصی پزشکان و پرستاران باید توأم با اخلاق حسنه و دیانت در عمل باشد افزود: روی گشاده، اخلاق و منش اسلامی کادر درمانی و برخورد مناسب با مراجعان، موجب دلگرمی بیماران و تبلیغ ارزشها می‌شود.



در این دیدار دکتر سید شمس الدین حجازی ضمن عیادت و معاینه حضرت آیت الله امینی، نکاتی را جهت تسریع دربهبود ایشان یادآور شدند.



وی همچنین به بیان گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص افزایش کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان شهید بهشتی پرداخت و آیت الله امینی هم از خدمات پرسنل و کادر درمانی بیمارستان شهید بهشتی قم در مدت درمان و بستری قدردانی کرد.

