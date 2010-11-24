به گزارش خبرنگار مهر، در هفدهمین دوره مراسم انتخاب برترین‌های سال فوتبال آسیا که عصر امروز در شهر کوالالامپور مالزی برگزار شد که فوتبال ژاپن با کسب هفت جایزه فدراسیون سال آسیا، رفتار جوانمردانه سال، تیم ملی فوتبال مردان سال، کمک داور سال آسیا، کمک داور زن سال آسیا، داور زن سال آسیا و مربی مرد سال آسیا اکثریت جوایز این دوره را از آن خود کرد.

در این مراسم فوتبال ایران در بخش‌های جایزه رفتار جوانمردانه، بهترین فدراسیون، تیم فوتسال آقایان، باشگاه(ذوب آهن اصفهان)، مربی زن(شهرزاد مظفر)، بازیکن مرد(فرهاد مجیدی و فرشید طالبی) و بازیکن مرد فوتسال (وحید شمسایی و محمد طاهری) نامزد دریافت جایره سال آسیا بود که تنها در دو بخش فوتسال آقایان و بهترین بازیکن مرد فوتسال سال آسیا (محمد طاهری) جایزه بهترین‌های سال قاره کهن را بدست آورد.

البته فوتبال استرالیا مهمترین جوایز بهترین‌های سال 2010 که شامل بهترین بازیکن مرد و زن سال آسیا می‌شود را از آن خود کرد. ساشا اوگننوفسکی کاپیتان تیم سئونگنام ایلهوا چونما در بخش مردان و کاترین آن گیل در بخش بانوان این جایزه مهم را از آن خود کردند.

ساشا اوگننوفسکی بهترین بازیکن مرد و کاترین آن گیل بهترین بازیکن زن سال آسیا

فهرست بهترین های سال 2010 آسیا به شرح زیر است:

الماس آسیا: داتو سری نجیب تون رزاق (نخست وزیر مالزی)

عنوان رویای آسیا: فدراسیون فوتبال استرالیا

فدراسیون سال آسیا: فدراسیون فوتبال ژاپن

رفتار جوانمردانه سال: ژاپن

باشگاه سال آسیا: سئونگنام ایلهوا کره جنوبی

تیم فوتسال سال آسیا: ایران

تیم ملی مردان سال آسیا: ژاپن

تیم ملی زنان سال آسیا: استرالیا

کمک داور سال آسیا: تورو ساگارا از ژاپن

کمک داور زن سال آسیا: شیهو آیوکای از ژاپن

داور سال آسیا: راوشان ایرماتوف از ازبکستان

داور زن سال آسیا: ساچیکو یاماگیشی از ژاپن

ناظر بازی سال آسیا: عبدالغفور عبدالحمید از مالدیو

ناظر بازی زن سال آسیا: امیلی لا چئوک چی از هنگ کنگ

مربی سال آسیا: تاکشی اوکادا از ژاپن

مربی زنان سال آسیا: کیم تائه هی از کمک مربی تیم زنان زیر 17 سال کره جنوبی

بازیکن جوان سال آسیا: یونگ ایل گوان از کره شمالی

بازیکن جوان زن آسیا: یئو مین جی از کره جنوبی

بازیکن سال فوتسال آسیا: محمد طاهری از ایران

بازیکن زن سال آسیا: کاترین آن گیل از استرالیا

بازیکن سال آسیا: ساشا اوگننوفسکی از استرالیا عضو تیم سئونگنام ایلهوا چونما