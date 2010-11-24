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۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۰۲

کارگاه توالی مولکول "دی ان ای" در دانشگاه مازندران برگزار شد

کارگاه توالی مولکول "دی ان ای" در دانشگاه مازندران برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: کارگاه تعیین توالی مولکول دی ان ای با حضور دکتر خسرو شامی از کمپانی GATC انگلستان در دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بابلسر، آرمان محمودی مدیر پژوهشی دانشکده علوم پایه دانشگاه مازندران عصر چهارشنبه در حاشیه برگزاری این کارگاه، این کارگاه را فرصتی مناسب برای دانشجویان گرایش های مختلف زیست شناسی اعم از زیست شناسی سلولی مولکولی، علوم گیاهی، سیتماتیک گیاهی، میکروبیولوژی و ویروس شناسی عنوان کرد.

وی گفت: در این کارگاه مباحث مربوط به راههای کوتاه کردن زمان PCR یا تکثیر زنجیره ای رشته های DNA یا ژنوم ریخته ای ارثی گیاهان که در محصولات زراعی، کشاورزی و علوم داروسازی قابل استفاده است مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر پژوهشی دانشکده علوم پایه  دانشگاه مازندران خاطر نشان کرد: خسرو شامی از کمپانی GATS انگلیس ایده ها و ابتکارهای تازه ای جهت انتقال و حمل و نقل سریع و مطمئن رشته های DNA جهت تکثیر و sequencing را در قالب بسته های  جدید که در علوم پزشکی بسیار پرکاربرد است، ارائه کرد.

دکتر وزیری عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان نیز سخنران دیگر این کارگاه بود.

کد مطلب 1198040

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