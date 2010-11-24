به گزارش خبرنگار مهر، در هفدهمین دوره مراسم انتخاب برترین‌های سال فوتبال آسیا که عصر امروز در شهر کوالالامپور مالزی در جریان است، "کیم تائه هی" کمک مربی تیم زنان زیر 17 سال کره جنوبی بالاتر از شهرزاد مظفر تیم زنان ایران و

ری آئگیونگ کمک مربی تیم زنان کره شمالی به عنوان برترین مربی سال 2010 زنان آسیا دست یافت.

همچنین "کاترین آن" استرالیایی به عنوان بهترین بازیکن زن سال آسیا انتخاب شد. هوماره ساوا از ژاپن جو یون می از کره شمالی رقیبان وی در این بخش بودند.

در بخش انتخاب بازیکن جوان سال آسیا هونگ چول از کره جنوبی به عنوان بهترین بازیکن جوان سال 2010 آسیا دست یافت. ونگ ایل گوان از کره شمالی تیمور خاکیموف از ازبکستان در این بخش رقیب بازیکن جوان کره جنوبی بودند.



در بخش انتخاب بهترین بازیکن جوان زن آسیا یئو مین جی از کره جنوبی بالاتر از جی سو یون از این کشور و کومی یوکویاما از ژاپن به این عنوان در سال 2010 آسیا دست یافت.