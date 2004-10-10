  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۶:۴۷

مديركل حراست مجموعه ورزشي آزادي در گفتگو با " مهر":

بازي ايران وآلمان بدون هيچ مشكلي برگزارشد

بازي دوستانه تيم ملي فوتبال كشورمان مقابل آلمان با توجه به برنامه ريزي هايي كه ازقبل صورت گرفته بود و هماهنگي ميان تمام نيروها با آرامش وبدون هيچگونه مساله حاشيه اي بر گزار شد.

حسين خيمه كبود مديركل حراست مجموعه ورزشي آزادي تهران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: تماشاگران فهيم ما دربازي ديروزبا نظم خاصي درورزشگاه حاضر شدند وبدون هيچگونه مشكلي پس ازپايان بازي ورزشگاه را ترك كردند.
وي ادامه داد: تنها مشكلي كه ما ديروزداشتيم كمبود جا درورزشگاه بود وبه همين خاطرتعداد زيادي ازعلاقمندان نتوانستند وارد ورزشگاه شوند. غيرازاين مساله بازي ديروزدرآرامش كامل وبا شوروهيجان خاصي پيگيري شد وفكرمي كنم تمامي تماشاگران با رضايت ورزشگاه راترك كردند.

خيمه كبود تصريح كرد: اساس كارما احترام به تماشاگران وحفظ حرمت آنهاست كه همواره ياروياورمسوولان ورزشگاه بوده اند ومن جا دارد تا دراين جا ازهمكاري تماشاگران فهيم وارزشمند خود تقديروتشكرنمايم.
وي درمورد برنامه هاي آتي حراست مجموعه ورزشي آزادي گفت: ازاين پس خود را براي استقلال وپرسپوليس آماده مي كنيم و قراراست براي برگزاري هرچه مطلوب اين مسابقه نيزازالان برنامه ريزي شده تا درآن ايام مشكل خاصي پيش نيايد.

کد مطلب 119805

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها