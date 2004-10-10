بازي ايران وآلمان بدون هيچ مشكلي برگزارشد

حسين خيمه كبود مديركل حراست مجموعه ورزشي آزادي تهران درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: تماشاگران فهيم ما دربازي ديروزبا نظم خاصي درورزشگاه حاضر شدند وبدون هيچگونه مشكلي پس ازپايان بازي ورزشگاه را ترك كردند.

وي ادامه داد: تنها مشكلي كه ما ديروزداشتيم كمبود جا درورزشگاه بود وبه همين خاطرتعداد زيادي ازعلاقمندان نتوانستند وارد ورزشگاه شوند. غيرازاين مساله بازي ديروزدرآرامش كامل وبا شوروهيجان خاصي پيگيري شد وفكرمي كنم تمامي تماشاگران با رضايت ورزشگاه راترك كردند.

خيمه كبود تصريح كرد: اساس كارما احترام به تماشاگران وحفظ حرمت آنهاست كه همواره ياروياورمسوولان ورزشگاه بوده اند ومن جا دارد تا دراين جا ازهمكاري تماشاگران فهيم وارزشمند خود تقديروتشكرنمايم.

وي درمورد برنامه هاي آتي حراست مجموعه ورزشي آزادي گفت: ازاين پس خود را براي استقلال وپرسپوليس آماده مي كنيم و قراراست براي برگزاري هرچه مطلوب اين مسابقه نيزازالان برنامه ريزي شده تا درآن ايام مشكل خاصي پيش نيايد.