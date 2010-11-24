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۳ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۱۲

"آوارهای نخوانده" رتبه سوم جشنواره کتاب دفاع مقدس را کسب کرد

"آوارهای نخوانده" رتبه سوم جشنواره کتاب دفاع مقدس را کسب کرد

اردبیل - خبرگزاری مهر: کتاب "آوارهای نخوانده" نوشته ساسان ناطق از اردبیل موفق شد رتبه سوم جشنواره سراسری کتاب سال دفاع مقدس را کسب کند.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، بر اساس آرا هیئت داوران سیزدهمین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس، کتاب "آواز های نخوانده" نوشته ساسان ناطق توانست لوح سپاس، جایزه و تندیس بخش خاطرات اسارت این جشنواره را کسب کند.

"آوازهای نخوانده" خاطرات آزاده شهید محمود امین پور بوده که برای اولین بار توسط چاپ سوره مهر وابسته به حوزه هنری چاپ و منتشر شده است.

ساسان ناطق پیش از این تقدیر بخش مجموعه داستان دهمین جشنواره کتاب سال دفاع مقدس را نیز کسب کرده بود.

وی همچنین کتاب "سردار مهربانیها" حاوی خاطرات سردار شهید شاپور برزگر از فرماندهان ماندگار استان را تالیف و منتشر گرده بود.
 

کد مطلب 1198050

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