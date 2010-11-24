حسین معدنی بعد از پیروزی تیم ایران مقابل تایلند و راهیابی تیم کشورمان به دیدار فینال بازیهای آسیایی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو گفت: این دیدار برابر تایلند با بازی اولی که در مرحله مقدماتی مقابل این تیم آسیایی داشتیم فرق می کرد اگر چه ما هم چون بازی قبلی با نتیجه 3 بر صفر موفق به شکست این تیم شدیم.

وی افزود: این بازی هیجان و استرس یک بازی نیمه نهایی را داشت اما خدا را شکر بازیکنان آن طور که می خواستیم پیش رفتند و توانستند این بازی را با نتیجه 3 بر صفر ببرند.

سرمربی تیم والیبال ایران به جریانات بازی امروز اشاره کرد و گفت:‌ در گیم دوم شیوه کار بازیکنان تیم حریف تغییرکرد تا زمانی که تایلند سبک و سیاق خود را همراه با ترکیب تیم تغییر نداده بود خوب کار کردیم اما از آن به بعد که ترکیب تغییر کرد کار برای ما سخت شد و چند دقیقه ای طول کشید تا بتوانیم بازی را به نفع خود ادامه دهیم.

معدنی خاطرنشان کرد: تیم تایلند تیم خیلی جوانی نیست و میانگین سنی آنها مانند تیم ایران است آنها تیم جنگنده و خوبی بودند و توانستند بازی پایاپایی را با ما انجام دهند.

وی ادامه داد: ما در بازی امروز در توپ گیری مشکل داشتیم اما خوشبختانه دفاع روی تور ما مشکل را حل کرد. ما در دفاع عملکرد خوبی داشتیم و هر جا که مشکل داشتیم عطار با توپ گیری خوب خود ما را نجات می داد.

سرمربی تیم والیبال کشورمان با بیان اینکه در دیدار نهایی مقابل ژاپن قرار می گیریم، گفت: ‌ما فکر می کردیم در فینال به کره برسیم کار ما مقابل ژاپن هم سخت است. فرقی برای ما نمی کند که چه حریفی مقابل ماست. شرایط سختی داریم و به پیروزی فکر می کنیم.

معدنی گفت: فقط امیدواریم که فشار زیادی به نظری افشار نیامده باشد و بتواند در بازی نهایی خوب کار کند. امید زیادی داریم که بازی فینال را ببریم چون ما برای قهرمانی تمرین کرده و به این مسابقات آمده ایم.

تیم ملی والیبال ایران عصر امروز چهارشنبه با پیروزی برابر تایلند به دیدار فینال بازیهای آسیایی راه یافت و باید روز جمعه به مصاف تیم ملی ژاپن برود.