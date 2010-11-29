اتصال مراکز آموزشی به اینترانت ملی/ هوشمندسازی مدارس تا 5 سال دیگر

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امضای تفاهمنامه میان وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و آموزش و پرورش برای اتصال نقاط آموزشی کشور به شبکه ملی اطلاعات – اینترانت ملی – گفت: تا سال 1391 تمام مدارس کشور و مجتمع‌های آموزش روستایی به شبکه‌ ملی اطلاعات متصل خواهند شد.

وی با بیان اینکه براساس تفاهمنامه منعقد شده با وزارت ارتباطات حدود 100هزار نقطه آموزشی کشور به شبکه اینترانت ملی اتصال خواهند یافت، افزود: اولویت طرح اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات با مدارس روستایی است.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات متعهد شده است تا دو سال آینده زیرساخت‌های لازم را برای اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات فراهم کند.

وی همچنین از هوشمندسازی تمامی مدارس کشور ظرف 5 سال آینده خبر داد و گفت: تمام فعالیتهای مدارس همچون روند ثبت نام، تعلیم و تربیت، اطلاع‌رسانی و مراحل استخدام باید به صورت الکترونیکی انجام شود.

حاجی بابایی با بیان اینکه هم ‌اکنون برخی امور در 14هزار مدرسه کشور به صورت الکترونیکی انجام می شود، تاکید کرد: برای هوشمندسازی تمامی مدارس به تخصیص اعتبار نیاز است ضمن اینکه تمامی ساختارهای لازم برای این کار اصلاح شده است.